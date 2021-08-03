Huzurlu ve başarılı çocuklar yetiştirmenin sırrı! Motivasyon çocuklar için neden önemlidir?

Çocukları dönemsel olarak ödüllendirmek, onların iyi davranışlar konusunda daha istekli bir tavır sergilemesini sağlayabilir. Fakat ödüllendirme konusunu motivasyonun dışında şiddetli bir beklentiye de dönüşmemesi gerekiyor. İşte motivasyon ve ödüllendirme konusunda her ebeveynin bilmesi gerekenler…

HEDEFLERE ULAŞMASINI KOLAYLAŞTIRIR

Hedeflerimize ve hayallerimize ulaşmak için yeterli motivasyona sahip olmanın veya onu bulabilmenin şart olduğunu biliyoruz. Bu noktada harekete geçmek için ihtiyaç duyulan motivasyon, sadece bir şeyi sevmekten kaynaklanabilen doğal bir şey olsa da, psikolojiye göre bu, yaşamın ilk yıllarında gelişmeye başlayan bir süreçtir. Hepimiz, sağlıklı ve dengeli bir güdüler sistemi yaratan ve besleyen belirli deneyimlere sahibizdir. Bu durum, istediğimiz şeyde olumlu sonuçlar elde etmek söz konusunda önemli bir ipucu. Çocuklarınızı bir şeyler yapmaya motive etmeyi düşündüğünüzde bunu aklınızda bulundurun.

HAREKETE GEÇİREN 2 TİP MOTİVASYON BULUNUR

Çocukların belirli şeyleri neden yaptıklarını veya yapmadıklarını daha iyi anlamak istiyorsanız, 2 farklı motivasyon türünü ayırt etmek işe yarayabilir. İlk türe içsel motivasyon denir ve bir şey sadece eğlence veya zevk için yapıldığında ortaya çıkar. Bu, örneğin bir çocuğun çok eğlenceli bulduğu bir video oyunu oynadığı zamandır. Öte yandan, dışsal motivasyon, harici bir ödül elde etmek için bir şey yapıldığında ortaya çıkan bir motivasyon türüdür. Örneğin, bir sınavdan iyi bir not almak gibi dışsal motivasyon türüdür.

BELLİ DAVRANIŞLARI DÜZENLİ HALE GETİREBİLİRSİNİZ

Yetişkinler gibi çocuklar da ödül alma konusunda motivasyon bulurlar. Ay sonunda maaşınızı veya ekstra bir ikramiyeyi aldığınızda ortaya çıkan ve örneğin insanların performanslarını iyileştirmek istemelerine yardımcı olabilecek bu duygudan bahsediyoruz.

Psikolojide buna genellikle olumlu pekiştirme denir, çünkü yaratmayı destekler ve belirli bir ödül türü aldıktan sonra bir davranışın ortaya çıkma sıklığını artırır. İnsanları sürekli ödüllendirmekten kaçınmak için olumlu pekiştirmenin kullanımı uzun süredir hafife alınsa da, insanları ilk başta umursamayacakları işleri yapmaya motive etmenin yararlı bir yolu olarak yaygın olarak kabul ediliyor. Bu görevler matematik veya dil gibi belirli konuları çalışmak veya hatta evi temizlemek bile olabilir.

İLTİFAT ETMENİN DE BİR MOTİVASYON KAYNAĞI OLDUĞUNU UNUTMAYIN

Farklı motivasyon türlerine sahip olduğunuz gibi, farklı türde ödüllere de sahipsiniz. Bunlar, bir oyun veya para gibi maddi olabilir veya örneğin, sadece sonuç yerine sürece daha fazla odaklanan bir iltifat gibi soyut da olabilir. Bunu yapmak için, belirli bir testten elde edilen nota odaklanmayı bırakabilir ve bunun yerine, çalışmak için harcadığı çaba için çocuğu övebilirsiniz. Bunu içtenlikle yapmayı ve iltifatla fazla ileri gitmemeye dikkat edin, çünkü çocuklar yalan söyleyip söylemediğinizi kolayca anlayabilirler.

Bir çocuk ve genç psikiyatristine göre, olumlu davranışları vurgulamak, çocuklarda daha iyi benlik saygısı oluşturmaya da yardımcı olur. Ek olarak, övgü almak, çocukların başka durumlarda da işbirliği yapmalarını sağlar, bu nedenle, çocuğunuzu belirli bir şey yapması için motive etmeye çalışmıyor olsanız bile, uygulamaya koymak iyi bir ipucu olduğu düşünülebilir.

TEŞVİKLER ÖNEMLİ OLSA DA DOZUNDA KULLANMAYA DİKKAT EDİN

Çocukları teşvik etmek, faydalı bir strateji olsa da işleri fazla ileri götürmemelisiniz. Sadece gerçekten gerekli olduğunda kullanın. Zaten kendi başına bir şey yapmaktan zevk alan ve aniden ödüllendirilen çocuklar, zaten yapmaya motive oldukları şeyi ancak karşılığında bir şey alma beklentisiyle yapmaya başlayabilirler. Çocukların ulaşılabilir bir hedefe doğru çalışmaya yönelik doğal bir merakı ve eğilimi olduğunu unutmayın, bu nedenle çoğu yetişkinden farklı olabilirler