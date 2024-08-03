İştahsız çocuklara bayılacağı tarifler! Sağlıklarına sağlık katacak bir yaz için...

Okullar kapandığından beri kızımın iştahı da kapalı... Sıcaklar, nem çocukların yemek düzenini etkiledi. Genelde su içmek ve dondurma dışında bir şey yemek istemiyor. Tabii bu durum beni endişelendirince birçok uzmandan da fikir aldım. Etrafımdan da hemen hemen çoğu çocukta benzer durumların yaşandığını da duydum. Bu sebeple sıcakların sebep olduğu bu iştahsızlık haliyle nasıl başa çıkmaya çalıştığını sizlerle paylaşmak istedim.

Öncelikle çocuğunuzu yemek yemek için zorlamayın. Sevmediği yemekler için ise asla ısrar etmeyin. Besin değeri yüksek gıdaları cazip hale getirin. Yumurta yemek istemiyorsa krep yapabilirsiniz. Gün içinde temiz hava almasına özen gösterin. Dışarda vakit geçirip enerji harcamalı. Akranları ile birlikte olacağı öğünler organize edebilirsiniz. Böylelikle birbirlerine bakarak yemek yiyebilirler. Abur cubur tüketimi önemli. Sık sık abur cubur yemesine izin verirseniz, muhtemelen hiç acıkmayacaktır. Sıcaklar nedeni ile sürekli sıvı tüketmek isteyecektir. Meyve suyu, süt gibi içecekleri yemekten sonra vermelisiniz. Yoksa çocuğunuzu tok tutacak, acıktığını hissetmeyecektir. Çocuklar görerek öğrenir. Bu nedenle ailece birlikte aynı masada yemek yemek önemli. Öğün alışkanlıklarını böyle kazanacaktır. Odasında, salonda, tablet başında yalnız yemesine izin vermeyin. Yoksa bunu alışkanlık haline getirecektir.



KURUYEMİŞ KURTARICI OLUYOR

Gün içinde tüm çabalarıma rağmen iyi beslenemediğimi düşündüğümde, kuruyemişler kurtarıcım oluyor. Leblebi üzüm tabağı, ceviz, fındık, badem, kaju imdadımıza yetişiyor. Yanında ilgisini çekecek bir bardak doğal meyve suyu ile kuruyemişe hayır diyemiyorlar. Üstelik biz bunu anne-kız film izleme seanslarımız ile birleştiriyoruz. Böylelikle demir, kalsiyum, protein, C vitamini gibi önemli değerleri almasını sağlamış oluyorum.

Porsiyonları küçük tutun Yaz aylarında, ana öğünlerde çocukların tüketim miktarı genelde düşüyor. Bir tabak dolusu yemeği bitirmelerine zorlamak yerine porsiyonları küçültüp ara öğün ve kuruyemiş ve meyve tabaları ile destekleyebilirsiniz.

Yeterli sıvı tüketmeli Sıcak hava, nem, ter derken vücut sıvı kaybediyor. Bu sebeple yaz aylarında çocuklarımızın su ve sıvı tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor.bol bol su içmelerine ve sağlıklı meyve suları tüketmelerini sağlayabiliriz. Yeterli su tükettiğini yine idrar renginden anlayabiliriz. Açık sarı renkte olması sıvı tüketiminin yeterli olduğunu gösterir.

Uyku öncesi beslenme Çocukların yaz aylarında uyku düzeni genelde değişiyor. Okulların tatil olması sebebiyle aileler biraz daha geç yatmalarına izin verebiliyor. Böyle olduğunda ise uykudan önce acıkabiliyorlar. Burada önemli olan nokta sağlıklı bir uyku için uykudan 2 saat önce yemenin kesilmiş olması gerekiyor. Şeker oranı düşük, hazmetmesi kolay meyveleri tercih edebilirsiniz.