İyi ebeveyn olmak "hizmet etmek" midir? Sorumluluk sahibi çocuklar için mutlaka...

Yeni nesil anne babalar “iyi ebeveyn olmayı” çocuklarının yerine her şeyi yapmak olarak algılıyor. “Sen dersini çalış yeter” diyerek suyunu bile odasına kadar götüren aileler, çocuklarını hayata değil sadece sınavlara hazırlıyorlar. Oysa onların hizmete değil sorumluluğa ihtiyacı var.

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 13.07.2024 11:47 PAYLAŞ ABONE OL

Geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarla sohbet ederken çocuklarımızdan, yeni genç nesilden konuşuyorduk. Sohbette dönen cümleler şu şekildeydi: "Ben okula kayıt olmaya bile tek başıma gitmiştim", "Ortaokulum başka semtteydi ama 2 otobüs değiştirip tek başıma gidiyordum", "Kendi odamı kendim toplardım", "Annem çalıştığı için yemek yapmayı erken öğrenmiştim", "Annemi bile şehir içinde ben gezdirirdim", "Babam hesap defterini bana tuttururdu", "Telefon fihristini ezbere bilirdim, ev halkı birini arayacaksa numarasını bana sorardı"... Bu cümleler değişti, muhabbet uzayıp gitti. Bizler sorumluluk sahibi çocuklardık. Pek çok işin üstesinden tek başımıza gelebilirdik. Peki, ne oldu da kendi çocuklarımızı bu şekilde yetiştiremedik? Ne oldu da, sadece hizmet almaya alışan bir nesil oluştu? Çünkü ebeveynler çocuklarına sorumluluk vermedi.



Bunun yerine her şeyi onların yerine hallettiler. Sofralar onlar için kuruldu, yemek menüleri çocukların beğenisine göre yapıldı. Odalar toplanıp temizlendi, suyunu bile kendilerinin almasına gerek yok, anneler çocukları yorulmasın diye odalarına sularını bıraktı. Ödev saatleri anne-babalar tarafından belirlendi, ders programlarını bile çocuklar değil ebeveynler ezberledi. Okul çantasını öğrenci değil, anneler hazırladı. Etkinlik malzemelerini kırtasiyeden kendi alan nesil, çocuklarınınkini de kendi alıp hazırladı. Defteri, kitabı çantasında olmayan çocuk, eve gelip annesini azarladı. Tüm çabası "iyi bir anne-baba olmak" olan sorumluluk sahibi nesil, maalesef çocuklarına sorumluluk vermedi, vermiyor. Bunun yerine her şeyi kendisi halledip, çocuğuna sorunsuz bir ortam sunmaya çalışıyor. Sahi, iyi ebeveyn olmak bu muydu? Tabii ki, bu değil! Bunun yerine birey olabilen, tek başına da pek çok işin üstesinden gelebilecek çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor. Bunu yapmaya da evlerimizden başlamalıyız. Çocuklarımıza ev içinde sorumluluk vermeliyiz.