Kardeş kavgasını ortadan kaldıran yöntemi uzmanı açıkladı!

Peki süreci daha sağlıklı geçirmek adına ebeveynler neler yapabilir?

❙ Her çocuğa bireysel zaman ayırmak, ona kendini kıymetli hissettirecektir. Anlaşıldığını ve değer gördüğünü hisseden çocuklarda aile bağlarının daha sağlıklı olduğunu görebilmekteyiz.

❙ Kardeşler arasındaki olumlu etkileşimleri desteklemek de önemlidir. Ebeveynler, çocuklar arasındaki iyi davranışları ödüllendirerek, kıskançlık yerine dayanışmayı teşvik edebilir.

❙ Kardeşler arasında kıyaslamalardan kaçınmak, kıskançlık duygusunu azaltabilir.

Her çocuğun kendi yetenekleri ve özellikleri olduğunun altını çizmek, her birinin kendi değerini fark etmesine destek olabilir.

❙ Kardeşlik bağını güçlendirmek için ortak aktiviteler planlamak etkili olabilir. Rekabet içermeyen oyunlar kurmak ilişkilerini güçlendirebilir.