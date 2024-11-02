Kardeş kavgasını ortadan kaldıran yöntemi uzmanı açıkladı!

Ebeveynlerin ilk adımı, çocukların güvenliğini sağlamaktır. Fiziksel kavga durumu sona erdirilmeli, gerekirse çocuklar birbirinden uzaklaştırılmalıdır. Kavga sonrasında, ebeveynlerin her çocuğun duygularını anlamaya çalışması, neden kavga ettiklerini sorması, onların duygusal durumlarını fark etmelerine ve ifade etmelerine olanak sağlayabilecektir. Örneğin; seni öfkelendiren ve tartışma çıkmasına sebep olan durum nedir? Öfkelendiğini anlayabiliyorum ancak böyle tepki vermen doğru değil. Bu durumu tartışmadan nasıl çözebilirdik? Gibi.

Ebeveynler, çocukların birbirlerinin perspektifini anlamalarına yardımcı olabilirler. Her bir çocuğa, karşı tarafın hissettiği duyguları ifade etmeleri için fırsat vermek, empati geliştirmelerine katkı sağlar. Empati duygusu gelişen çocuklarda zamanla sosyal becerilerde de gelişme görebilmekteyiz. Aile kurallarından bahsetmek ve fiziksel kavganın kabul edilemez olduğunu açıkça belirtmek önemlidir. Ebeveynler, evdeki kuralları net bir şekilde ortaya koymalı ve bu kurallara uyulmadığı takdirde sonuçların olacağını açıklamalıdır. Bu kuralları aile dinamiğiniz olarak benimsetmek oldukça önemlidir. Ebeveyn danışmanlığı yaptığım ailelere de sık sık önerdiğim ve çok faydasını gördüğümüz ''aile toplantıları'' bu tarz sorunların önüne geçmekte oldukça etkili. Aile toplantısına gerçekten önem vermek, toplantı yapılacağı gün için özel hazırlıklarve yemekler yapmak çocuğun toplantıyı ve kuralları benimsemesi açısından oldukça önemlidir. Toplantıda ailenin dinamiklerinden bahsedilmesi, çocukların ve ebeveynlerin kurallarını ve beklentilerini net bir şekilde konuşması, empatik bir bakış açısı benimsenmesi, herkese eşit söz hakkı verilmesi aile içerisindeki olası problemleri minimuma indirmekte oldukça faydalı olabilecektir. Çocuklara, sorunlarını çözmek için fiziksel kavga yerine daha sağlıklı yollar bulmayı öğretmek, çözümleri beraber bulmaya çalışmak da önemlidir.Burada çocuk kendi ürettiği çözümleri daha fazla benimsediğinde uygulama ihtimali daha fazla olabilecektir.





KUTUPLAŞTIRAN CÜMLELERDEN KAÇININ

Kardeşler arasındaki çatışma ve kavgalarda sen haklısın, sen haksızsız gibi cümleler kullanılmalı mı? Hangi cümleler sakıncalı hangileri doğru olur?

Kardeşler arasındaki çatışma ve kavgalarda "sen haklısın, sen haksızsın" gibi etiketleyici ifadeler kullanmak genellikle sakıncalıdır. Bu tür cümleler, çocukların duygularını derinleştirebilir ve çatışmayı çözmek yerine daha fazla kutuplaşmaya yol açabilir. Bu tarz etiketleyici cümleler kurmak yerine sağlıklı iletişimi arttıracak, yapıcı cümleler kurmak süreç içerisinde ailenize yardımcı olabilecektir.



''Bu durumda her ikinizin de farklı hissettiğini fark ediyorum. Gelin bunu konuşalım." Burada çocukların duyguları tanımak ve ifade etmeye teşvik etmek önemli bir adımdır. ''İkinizin de bakış açısını anlamak istiyorum. Neler hissettiniz?" Bu şekilde çocukları açık iletişimi teşvik eden bir yaklaşım benimsemiş olursunuz. ''Sorunu birlikte çözmeye çalışalım. Ne yapabiliriz?" Çocukları çözüm odaklı düşünmeye yönlendirebilir ve sonrası tartışmaların önüne geçebilirsiniz.