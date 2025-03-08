Özel okul fiyatları her şeyi değiştirecek! Veliler alternatif arıyor...



DEVLET OKULUNA YAKIN İKAMET

Birçok veli bulunduğu ildeki devlet okullarını araştırıyor. Akıllarına yatan bir devlet okulu varsa, özel okuldan alıyor çocuklarını ve radikal bir değişim yaparak evlerini belirledikleri devlet okuluna yakın bir yere taşıyorlar. Konuştuğum bir veli, "Güzel bir devlet okulu buldum ve ona yakın bahçeli bir villa kiraladım. Villanın yıllık kirası okulun bir yıllık ücretinden daha azdı. Çocuğuma da okula ek olarak özel dersler aldırmaya başladım. Taşındığımız bölgede doğayla daha çok vakit geçirip hobilerini de rahatlıkla yapıyor. Tabletle vakit geçirme süresi bile düştü. Arkadaşlarını ve öğretmenleri ile de kısa sürede kaynaştı" şeklinde anlattı sürecini. Durum gösteriyor ki, taşınma şeklinde özelden devlet okuluna geçişler artacak gibi. Aileler özel ders ile de açıklarını kapatmaya çalışıyor.



SOSYAL AKTİVİTELER CAZİBESİNİ YİTİRDİ

Özel okulların en büyük cazibelerinden biri, öğrencilere sayısız sosyal aktivite ve hobi kazandırma imkanı sunmasıydı. Yüzme, basketbol, hentbol, piyano, satranç gibi seçenekler veliler için önemliydi. Ancak şimdi bu imkanlara dışarıda ulaşmak çok kolay. Üstelik okul ücretine göre daha hesaplı... Zaten özel okullardaki çocukların çoğu hafta sonları yetenekleri dahilinde özel dersler alıyordu. Yani okulda verilenin yetmediği de anlaşıldı.