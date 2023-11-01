Karın ağrısı deyip geçmeyin! Bu belirti varsa durum kritik olabilir

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir, çocukluk çağında en sık acil ameliyat sebeplerinin başında gelen apandisit hakkında önemli bilgiler verdi. Erken tanı konulup tedavi edilmediği takdirde apandisitin ölümcül olabilecek bir hastalık olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özdemir, şöyle konuştu:

"Apandisit, kalın bağırsak ile ince bağırsağın birleşme bölgesinde, ince bir eldiven parmağı benzeri bir yapı olan apendiksin çeşitli nedenlerle tıkanıp iltihaplanması ile ortaya çıkan bir durumdur. Apandisit, ağrı şikayeti yüzünden aynı belirtileri gösteren gastroenterit, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıklarla karıştırılabilir. Bu hastalıklar ilaçla tedavi edilirken, apandisitin tek tedavisi ameliyattır. O yüzden de apandisitin basit bir karın ağrısından ayrımı çok önemlidir. Apandisit ağrısı genellikle öncesinde bir iştahsızlık ile başlar, ağrısı gittikçe artar. Öncelikle göbek çevresinde büken bir ağrı varken bu ağrı karnın sağ alt kısmına doğru iner ve net bir hale gelir. Bununla birlikte bir süre sonra çocuk kusmaya başlar. Kusma özellikle apandisitin oldukça ilerlemiş olduğu anlamına gelir."

İLTİHAP HIZLI İLERLERSE...

İltihabın hızla ilerlemesinin özellikle küçük yaştaki çocuklarda daha erken olmak üzere, apandisitin patlamasına yol açabileceğini kaydeden Doç. Dr. Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Apandisitin patlaması durumunda iltihap bütün karına yayılarak, tedavinin daha da uzayıp zorlaşmasına neden olur. Özellikle iştahsızlık ile birlikte karın ağrısı ve kusması olan çocuklar acil olarak bir çocuk cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Apandisitin tedavisi cerrahidir. Ameliyat açık veya kapalı (laparoskopik) olarak yapılabilir. Komplike olmamış apandisit nedeniyle ameliyat edilen çocuklar 2-3 gün içinde taburcu olabilirken, patlamış apandisiti olan hastaların hastanede kalış süresi 7-10 güne kadar uzayabilir."