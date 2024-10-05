Kulüp seçimi mi anne - baba yarışı mı? "Önce gelen iyi dersi kapar"

EVDE KAOS VAR Peki, güzel bir aktivite nasıl oluyor da, hem çocuklar hem de veliler için böylesine bir kaosa dönüşüyor? Çünkü bu seçimi yapması gereken veli değil! Neden veliler tüm işlerini durdurup uygulama başında birbirleri ile yarışa sokuluyor? Herkes çocuğum istediği kulübe giremezse tüm yılıma kocaman bir dert eklenecek diye korkudan, elinde telefon ilk 10 saniyede kulüp seçme telaşında! Kulüp dersine girecek olan öğrenci, kulüp tanıtımlarını da onlara yapıyorsunuz, o halde her sınıfa dağıtın kâğıtları çocuklar istedikleri 3 kulübü, istek sırasına göre kendileri yazsın! Kağıtla falan uğraşamayız, çok iş çıkıyor başımıza diyorsa okullar, bir zahmet kayıt yaptırırken övdüğünüz bilgisayar odalarında sırayla yapsın çocuklar uygulamadan seçimlerini! Hem çocuklar kendi seçimlerinin karşılığını kendileri görmüş olur. Veliyi bu işin içine sokmak ne akıl işi ne de gereklilik!

ÖZEL OKUL ANNE BABALARI YARIŞTIRIYOR Özel okullarda çocukların bireyselleşmesi için pek çok havalı ders var ama maalesef pratik olarak uygulamalarda devreye hep veliler sokuluyor. Çocuk kendi işini kendi yapmasını önce okulda öğrenmeli. Kurumsallığı ve sosyalliği hayatlarına sokacakları ilk yer okullar... Burada da işlerini kendileri nasıl halledebileceğini görerek, yaparak öğrenmeliler... Ama yine iş veliye paslanıyor. Sevgili özel okullar, velileri birbiri ile yarıştırmayı bırakın, herkes işinde gücünde sadece size güvenmek istiyorlar.





OKUL SONRASI ÇÖKÜŞ

Hemen her anne-babanın yaşadığı bir durum var. Okuldan dönen çocuğun gergin olması. Konuşmaya çalıştığınızda sizi terslemesi... "Okul nasıldı yavrum?" sorusuna, "Off hep aynı şeyi merak ediyorsun, sana ne?" gibi cevaplar verebiliyor. Siz de, bu çocuğun nesi var, okulda bir şey mi oldu? Acaba zorbalığa mı uğruyor? gibi düşünceleri aklınızdan geçiriyorsunuz. Endişeleniyor, bir dedektif gibi altında yatan nedeni aramaya başlıyorsunuz. İşte tam da burada, Çocuk gelişimi Uzmanı, akademisyen Saniye Bencik Kangal'ın ebeveynleri aydınlatacak bir tespiti var: "Okul sonrası çöküş diye bir kavram var. Çocuklar okulda kendini kurallara uymak zorunda hissediyor. Öğretmenini dinlemeli, arkadaşları ile iyi bir iletişim kurmalı. Ama okuldan çıkınca bir rahatlama yaşıyor. Sizin yanınıza geldiğinde güvenli ortamına geri döndüğünü hissediyor. Yani çocuklar ailelerine yaptıkları bu sert davranışlar ile size güvendiklerini ve yanınızda rahatladıklarını söylüyorlar." Peki, okuldan gelince hep sert davranan bu çocuklara nasıl davranmak gerekiyor? Bu sorunun cevabını da Kangal şöyle anlatıyor: "Sorgulamayı bırakalım. O anda çocuğun ihtiyacı olan şey sevgi ve güven ortamı. Soru sormak, sitem etmek yerine onu sevdiği bir aktiviteye çekin. Kendi kendine kalmaya da ihtiyacı var."