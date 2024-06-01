LGS'de başarının formülü! "Uzun sorularda bunu yapan yüksek puanı kapıyor.."

Yani sınav sırasında ''Bu kadar kolay soru olur mu'' diyebileceğiniz sorularla da karşılaşacaksınız. Bu sorularda dikkat hatası yapılıyor. Uzmanlar dikkat hatası yapmamak için ''Öğrenciler sınavda zor soruyu görünce biraz stres olur ve beyinde dikkati arttıran noradrenalin seviyesi yükselir. Kolay sorularda bu olmaz. Sınavda kolay bir soruyla karşılaşmanız halinde 'Dikkat kolay soru' düşünerek beyninizdeki noradrenalin seviyesini yükseltip dikkatinizi arttırın'' diyor. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Bölümü Koordinatörü Sibel Durak sınav sırasında başarıyı artıracak taktikleri SABAH'a şöyle sıraladı: