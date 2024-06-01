LGS'de başarının formülü! "Uzun sorularda bunu yapan yüksek puanı kapıyor.."

1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yarın düzenlenecek. Sınava düzenli hazırlanmak kadar sınav sırasında uygulanacak bazı taktiklerle net sayılarınızı artırmak mümkün. Sınav sorularının yüzde 10'u 'çok kolay', yüzde 20'si 'Kolay', yüzde 40'ı da 'Normal' nitelikte olacak.
Yani sınav sırasında ''Bu kadar kolay soru olur mu'' diyebileceğiniz sorularla da karşılaşacaksınız. Bu sorularda dikkat hatası yapılıyor. Uzmanlar dikkat hatası yapmamak için ''Öğrenciler sınavda zor soruyu görünce biraz stres olur ve beyinde dikkati arttıran noradrenalin seviyesi yükselir. Kolay sorularda bu olmaz. Sınavda kolay bir soruyla karşılaşmanız halinde 'Dikkat kolay soru' düşünerek beyninizdeki noradrenalin seviyesini yükseltip dikkatinizi arttırın'' diyor. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Bölümü Koordinatörü Sibel Durak sınav sırasında başarıyı artıracak taktikleri SABAH'a şöyle sıraladı:
UZUN METİNLİ SORULAR İÇİN TÜYO
LGS'de öğrencilerin en çok zorlandıkları sorular uzun metinli olanlar oluyor. Uzun metinli bir soru ile karşılaştıklarında zor olduğuna dair önyargı yaşıyorlar. Halbuki soru metni uzun olursa daha çok ipucu anlamına gelir. Bu nedenle daha kolay çözülebilme olasılığı da yüksektir. Önce soru kökünü okuyun.
2 ŞIK ARASINDA KALINIRSA NE YAPILMALI?
Cevap şıklarını elerken eğer 2 şıkka indirgeyebilmişseniz bunlardan birisini seçmenizde sakınca yoktur. Hızlıca tahminde bulunun ve fikrinizi değiştirmeyin. Yapılan araştırmalar ilk tahminlerin, diğerlerinden daha isabetli olduğunu ortaya koymuştur.