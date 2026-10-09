Minika ekranlarında eğlence hiç bitmiyor!

OGGY OGGY MinikaÇOCUK'TA! MinikaÇOCUK, çocukları sevimli kedi Oggy Oggy ve arkadaşlarının neşeli dünyasıyla buluşturuyor. Renkli bir kedi topluluğunun yaşadığı eğlenceli kasabada geçen Oggy Oggy, meraklı yavru kedi Oggy'nin arkadaşları Mallow ve Sporty ile birlikte çıktığı keyifli keşifleri konu alıyor.

Her bölümde karşılaştığı küçük sorunlara yaratıcı çözümler bulmaya çalışan Oggy Oggy; arkadaşlık, yardımlaşma ve problem çözme gibi değerleri eğlenceli maceralarla çocuklarla buluşturuyor. Diyalogsuz yapısıyla öne çıkan yapım, karakterlerin mimikleri ve davranışları üzerinden renkli hikâyeler anlatıyor. Oggy Oggy, ekim ayında her gün 11.00 ve 22.00'de MinikaÇOCUK'ta!

KRATT KARDEŞLER İLE HAYVANLAR ÂLEMİNE YOLCULUK

Chris ve Martin Kratt kardeşler, hayvanları yakından tanımak ve onların dünyasını keşfetmek için dünyanın farklı noktalarına doğru heyecanlı yolculuklara çıkıyor. Her bölümde farklı bir canlıyı mercek altına alan ikili, hayvanların kendilerini doğada hayatta tutan birbirinden ilginç özelliklerini keşfediyor.

Ekibin mühendisi Aviva'nın geliştirdiği özel teknoloji sayesinde hayvanların yeteneklerini deneyimleme fırsatı bulan Chris ve Martin, karşılarına çıkan canlıların dünyasına adım atıyor. Çocuklar da kardeşlerle birlikte çıktıkları bu yolculuklarda hayvanların yaşam biçimleri, davranışları ve doğadaki özellikleri hakkında yeni bilgiler öğreniyor. Kratt Kardeşler, ekim ayında her gün 08.30 ve 14.30'da MinikaGO'da!