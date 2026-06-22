Minika, haziran ayında iki renkli festivalde izleyicileriyle buluştu!

13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen HUPALUPA GO x Picnic Marin Festivali'nde Minika'nın sponsor olarak yer aldığı etkinlik, yüzlerce çocuk ve ebeveyni ağırladı. Minika standında gün boyu devam eden atölyeler yoğun ilgi görürken, katılımcılar hayal güçlerini kullanarak birbirinden renkli çalışmalar ortaya çıkardı. Maceracı Yüzgeçler'den Biba, Taka Hamsi ve Alesta, Neşeli Dünyam'dan Neşe ve Mutlu ile İstanbul Muhafızları'ndan Gürgen ve Azmi kostüm karakterleri ziyaretçilerle buluşarak festival alanına Minika'dan renkler kattı. Festival kapsamında sahnelenen Maceracı Yüzgeçler lisanslı gösterisinde ise sevilen şarkılar eşliğinde dans edilerek eğlenceli anlar yaşandı.

20-21 Haziran tarihlerinde Kilyos Doğada Yaşam Okulu'nda düzenlenen Minik Kaşifler Çocuk Festivali'nde de Minika, doğa, bilim, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren etkinliklerle izleyicileriyle buluştu. Festival boyunca Minika'nın sevilen kostüm karakterleri çocuklarla bir araya gelirken, lisanslı gösteriler, sahne etkinlikleri ve sürpriz aktiviteler yoğun ilgi gördü. Müzik ve eğlencenin gün boyu devam ettiği festivalde, akşam saatlerinde gerçekleştirilen Minika Film Gecesi katılımcılara keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı.

Minika, sevilen karakterleri, lisanslı gösterileri ve eğlenceli etkinlikleriyle haziran ayı boyunca katıldığı festivallere neşe kattı; çocukların ve ailelerin hafızalarında gülümsemeyle hatırlanacak anılar bıraktı.