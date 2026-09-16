Minika, yeni eğitim öğretim yılında da çocukların yanında!

Uzman pedagog ve editör ekibinin titiz çalışmalarıyla çocukların gelişimine uygun, güvenli içerikler sunan Minika; ebeveynlerin çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet ettiği bir içerik dünyası sunarken, uluslararası ödüllü yapımlarla da dikkat çekiyor.

Meraklı ve neşeli Pocoyo, oyun ve keşif yoluyla öğrenmeyi desteklerken çocuklarda arkadaşlık ve hayal gücü gibi değerleri öne çıkarıyor. Çocuk televizyonunun önemli ödüllerinden BAFTA Children's Award'da "En İyi Okul Öncesi Animasyon" ve Annecy'de "En İyi Televizyon Yapımı" dalında Cristal ödülünü kazanan Pocoyo, öğrenmeyi eğlenceli bir keşfe dönüştürüyor.

Çocuklar Kaplan Daniel'ın Dünyası ile duyguları tanımayı, empati kurmayı, sosyal becerilerini geliştirmeyi ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlarla başa çıkmayı öğreniyor. Emmy ödüllü yapım, çocuk ve aile içeriklerini değerlendiren önemli platformlardan Parents' Choice Gold Award dahil olmak üzere kazandığı ödüllerle de öne çıkıyor.

Doğayla iç içe dünyasıyla sevilen Puffin Rock, çocukları merak etmeye, çevrelerini keşfetmeye ve doğayı tanımaya teşvik ederken kardeşlik ve arkadaşlık ilişkilerine de yakından yer veriyor. Sevilen yapım, Kidscreen Awards'ta "Okul Öncesi En İyi Yeni Dizi" ve "Okul Öncesi En İyi Animasyon Dizi" ödüllerini kazandı.

MinikaÇOCUK'un çok yakında ekrana gelecek yeni içeriği Milo ise farklı meslekleri oyun yoluyla deneyimlemeyi konu alıyor. British Animation Awards'ta "En İyi Çocuk Dizisi" ödülünün sahibi olan Milo; çocukların hayal güçlerini kullanmalarına, farklı meslekleri tanımalarına, problem çözme ve ekip çalışması becerilerini geliştirmelerine alan açıyor.

2025 Kidscreen Awards'ta "En İyi Yeni Dizi – Okul Öncesi" kategorisinde aday gösterilen Dylan ile Oyun Zamanı'nda ise çocuklar oyun ve hayal gücü üzerinden farklı mesleklerle tanışırken arkadaşlık, yardım etme ve iş birliği gibi sosyal becerileri de keşfediyor.

Enerjik ve meraklı Weasy ile ikizleri Chip ve Chup'ın çatı katını her gün yeni bir oyun alanına dönüştürdüğü Weasy Ailesi; farklılıkları, dayanışmayı ve güçlü aile bağlarını eğlenceli bir anlatımla ekranlara taşıyor. Diyalogsuz anlatımı, mizahı ve özgün görsel dünyasıyla dikkat çeken Weasy Ailesi, Kidscreen Awards 2026'da "En İyi Yeni Dizi" ödülünü kazanarak öne çıktı.

Yeni eğitim döneminde zil yalnızca sınıflar için çalmıyor; Minika ekranlarında da merak, keşif, oyun ve öğrenme devam ediyor.