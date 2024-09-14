"Okul sendromu" yaşayan çocuğun 6 işareti!





Ebeveynlerin bu konuda tutarlı ve birlikte hareket etmesi gereklidir. Uyku saatinden önce yatakta sohbet ederek, kitap okuyarak çocuk uykuya geçişe hazırlanabilir. Tatil süresince sosyal etkileşimler azalabilir. Bu nedenle, çocukların sosyal becerilerini geliştirici aktivitelerde bulunmaları önemlidir. Arkadaşlarıyla oyunlar oynamak, grup etkinliklerine katılmak ve sosyal becerileri teşvik eden aktiviteler yapmak, çocukların okul ortamına uyumlarını kolaylaştırabilir. Okul dönemi öncesinde çocukların sağlık durumlarını kontrol ettirmek önemlidir. Gerekli sağlık kontrolleri ve aşıların tamamlanmış olması, çocukların okul ortamında sağlıklı bir şekilde bulunmalarını sağlar. Ayrıca, hijyen kuralları hakkında bilgilendirmek, çocukların okulda sağlıklı kalmalarını destekler. Okul etkinliklerine ve toplantılara katılmak, çocukların okul ortamına uyumlarını destekler. Ebeveynlerin okul yaşamına aktif olarak katılmaları, çocukların eğitim sürecine olan bağlılıklarını artırabilir ve okul deneyimlerini daha olumlu hale getirebilir.





TAKDİR ETTİĞİNİZİ GÖSTERMELİSİNİZ

Beklenti düzeyinizi gerçekçi kılın. Çocuklarınızın başarılarını takdir edebilirsiniz ancak başarısızlıkların da onları yermeyin. Hatalarında öğretici olduğu bilinciyle yaklaşın. Çözüm yolları bulma konusunda onlara yardımcı olun. Çocuğunuza, beklentileri karşılayamadığı takdirde onu daha az sevip sayacağınız izlenimini hiçbir zaman vermeyin. İlgi ve yetenek alanlarını keşfetmesi için imkan tanıyabilirsiniz. çözüm odaklı birey olması için sizler rol model olmalısınız. Sizi sosyal ortamda gözlemlemelerini sağlayabilir, onlarla kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Okul ile sosyalleşmeye başlamaları okul ile sınırlı kalmamalı. Okul dışında sosyalleşebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri voleybol, futbol, resim vb. kurslara gidebilir. Yeni bir enstrüman çalmayı deneyimleyebilirler.