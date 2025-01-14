Özgüvensiz çocukların ardındaki gizli gerçek: "Helikopter ebeveyn"

Helikopter ebeveyn, çocuğunun her adımını kontrol eden, sürekli denetleyen ve ona neredeyse hiç nefes alma alanı bırakmayan anne ve babalar için kullanılan bir terim. Özel bir üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. T. Gül Şendil, helikopter ebeveynlere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şendil, "Ebeveynler bunu genelde 'en iyisini yapmak' adına yapıyor ama araştırmalar bunun çocukların ruh sağlığından kariyer seçimlerine kadar pek çok alanda ciddi sorunlara yol açtığını gösteriyor" diye konuştu.

KAYGIYI ARTIRIYOR

Helikopter ebeveynliğin, çocuklarda kaygı ve depresyon riskini artırdığına dair birçok çalışma bulunduğunu da belirten Prof. Dr. Şendil, "Aşırı kontrol, çocuklarda özgüven eksikliğine ve duygusal strese sebep oluyor. Örneğin bir araştırmaya göre bu tarz ebeveynlik, çocuklarda 'mükemmeliyetçi' bir yapıya neden oluyor. Bunun sonucu olarak, çocuklar kendilerini sürekli baskı altında hissediyor ve asla yeterince iyi olmadıklarını düşünüyorlar" dedi.

OKUL BAŞARISINI DÜŞÜRÜYOR

Bazı anne babaların, çocuklarının eğitim hayatına da müdahale ettiklerini belirten Prof. Dr. Şendil, "O kadar müdahale ediyor ki bu durum, çocuğun ders çalışma isteğini bile olumsuz etkiliyor. Çocuklar, ders çalışmayı bir 'zevk' değil, sadece anne babasını memnun etmek için yaptığı bir görev olarak görüyor. Bu da uzun vadede akademik başarının düşmesine yol açıyor. Bu çocuklar, kariyer seçimlerinde daha kararsız oluyor" dedi.

BAĞIMLILIĞA NEDEN OLUYOR

Ebeveynlerin her konuda çocuklarını korumaya çalışırken, aslında onların bağımsızlık geliştirme şansını da ellerinden aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Şendil "Bu durum, bazı çocuklarda riskli davranışların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Örneğin, bir araştırmada aşırı kontrol edilen gençlerin daha fazla alkol kullandığı tespit edilmiş. Çünkü bu gençler, bağımsızlıklarını kanıtlamak için farklı yollara başvuruyorlar" dedi.

İLİŞKİ PROBLEMLERİNE YOL AÇIYOR

PROF. Dr. Şendil, aşırı müdahaleci ebeveynlerin çocuklarının, arkadaşlık ve romantik ilişkilerde de kendilerini yeterince başarılı hissetmediğini söyleyerek, "Çocuklar, kendi kararlarını almakta zorlandıkları için sosyal çevrelerinde bağımsız bir birey gibi hareket edemiyorlar. Bu da uzun vadede ilişki problemlerine yol açıyor" diye konuştu.

EBEVEYNLERE TAVSİYELER

PROF. Dr. Şendil, helikopter ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu: