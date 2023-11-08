PDR Direktörü hiç olmadığı kadar eğlenceli bir ara tatilin sırrını verdi! "Çocuklarınızla bunu yapın..."

Yılın ilk tatili için PDR Direktörü Sibel Durak ara tatil için ebeveynlere önerilerde bulundu ve çocuklar için bu tatilde “Dinlenip eğlenmeli” dedi. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk ara tatili 13 Kasım’da başlıyor. Hem okula ilk adımını atan minikler hem de yoğun bir tempoda eğitimine devam eden tüm öğrenciler için bu ara tatil dinlenmek için iyi bir fırsat oluşturuyor.

İHA Giriş Tarihi: 08.11.2023 10:22 PAYLAŞ ABONE OL

Öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapmalarının ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamalarının çok önemli olduğunun altını çizen PDR Direktörü Sibel Durak, bu nedenle ara tatilin dinlenme ihtiyacını giderecek şekilde planlaması gerektiğini hatırlattı.

"Tatilin öncelikle çocuğunuzla keyifli zaman geçirmek için bir fırsat olduğu unutulmamalı. Derslere biraz ara verseler de bunun sömestr tatiline kadarki dönem için yeni bir enerji oluşturacağından kuşkunuz olmasın" diyen Durak, tatil boyunca çocuklara keyif alacakları, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda aktiviteler sağlanabileceğini belirtti.