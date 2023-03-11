Psikologdan önemli uyarı! Çocukları deprem travmasından korumak için...





"ÇOCUKLARIN GÜNLÜK AKIŞINI BOZMAMAK GEREKİYOR"

Psikolog Elif Özmen, "Bu süreçte en fazla etkilenenler çocuklarımız oldu. Meydana gelen deprem çocukların günlük alışkanlıklarını çok fazla etkiledi. Hayatlarına depremle birlikte kısıtlamalar geldi. Anne ve babalara çok fazla görev düşüyor. Travmatik bir olay olan bu durumu çok fazla büyütmemekle beraber geçici bir dönem olduğunu anlatmaları gerekiyor.