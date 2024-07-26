Ruhu güzel işlenen çocuklar! Edebiyatın mucizevi etkisini uzmanı anlattı...

Özellikle ayrımcılığa ve akran zorbalığına dikkati çeken çocuk kitaplarının son dönemde arttığına işaret eden Divleli, "Edebiyatın, yaşadığımız deneyimleri öne çıkarmak ve çocuklarımıza empati dolu hikayeler aktarmak için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle küçük çocuklar, ergenler ve hatta gençler için bu çok önemli. Hikayeler, çocukların bir başkasında kendilerini görmeleri, karakterle bağ kurmaları ve yalnız olmadıklarını anlamaları açısından çok önemlidir." diye konuştu.

Divleli, bu konuyla ilgili çalışmaların çocuk gelişimi uzmanları ve psikologlar tarafından desteklendiğini ve olumlu sonuçlar alındığını da söyledi.