Serinlemek istersen yüz felci geçirmeyin! Klima ve vantilatör kullanırken bu ayrıntıya dikkat

KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, aşırı sıcaklarda özellikle yüze vuran yüksek fanlı klima ve vantilatör kullanımının, kışın soğuk ve ayaza maruz kalma sonucu meydana gelen "Bell paralizisi" olarak bilinen yüz felcinin meydana gelebileceğini söyledi ve bu konudaki risklere dikkat çekti.

İHA Giriş Tarihi: 08.09.2024 10:59 PAYLAŞ ABONE OL

Sıcağa karşı günlük kullanılan fanlar ya da klimalardan gelen serinlik rahatlamayı sağlasa da ciddi sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Yazın serinleticiler nedeniyle yüz felcinin görülebildiğine dikkat çeken KBB uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, yüz felci hakkında şunları söyledi:



"Yüz felci enfeksiyon, travma, tümöral yapılar, cerrahi müdahaleler gibi çeşitli nedenler sonucunda yüz sinirinin etkilenmesiyle ortaya çıkıyor. En sık görülen tipi ise Bell felcidir. Bu tip yüz felçlerinin öncesinde hastalar, ani hava değişimlerine ya da soğuğa maruz kalırlar. Yüz sinirleri bu durumdan olumsuz etkilenir. Kışın nasıl soğuğa, ayaza maruz kalmamak gerekiyorsa yazın evde, arabada veya işyerinde terliyken klima ve rüzgara direkt maruz kalınmamalıdır. Kışın soğuktan ve ayazdan atkı bere kullanarak korunmaya çalışıyorsak, yazın da aynı bilinçle kendimizi serinleticilerden korumalıyız. Terliyken, duş sonrası ya da ıslak saçla klima ve fanın önünde durmamalıyız. Aksi durumda bu ani ısı değişimleri, yüz sinirinde ödem oluşumuna ve dolayısıyla yüz felcine neden olabilir."