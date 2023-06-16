Sınava odaklanmanın yöntemini uzman psikolog açıkladı! Mutlaka bunu yapın...

Üniversiteye giriş biletinin ilk basamağı olan YKS bu pazar yapılacak. 3 milyon 500 binin üzerinde adayın katılacağı sınav için nefesler tutulurken, Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuğba Kara, sınav anında yaşanan kaygı problemi ile ilgili adaylara tavsiyelerde bulundu. Sınav anında kaygı duygusunu yaşamanın problem olmadığını ve asıl önemli olanın sınav anında duyguların kontrolünü sağlamak olduğunu söyledi.

"YKS SEVDİĞİMİZ İŞİ KEYİFLE YAPMAK İÇİN ÇIKMAMIZ GEREKEN BİR BASAMAK" YKS sınavının adayların hayallerine ulaşması için önemli basamaklardan biri olduğunu dile getiren Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuğba Kara, "Uzun bir üniversite sınavı maratonunun sonuna geldik. Hem öğrenciler, hem veliler hem de öğretmenler oldukça yoruldular. YKS sınavı olacak. Herkesin elinden geleni yaptığına eminim. Üniversite sınavı hayallerimize ulaşmak için en önemli basamaklardan bir tanesi.

Geleceğe emin adımlarla ilerlemek, kendi ayaklarının üzerinde durmak, yapmak istediği işi keyifle yapmak için çıkmamız gereken bir basamak. Tabi ki sınavla ilgili endişe, kaygı ve korku hissetmemiz oldukça doğal. Bu şekilde hissediyor olmanızda aslında hiç problem değil. Sınava çok az bir süre kaldı. Endişeleriniz, korkularını arttı. Aynı zamanda zihninizde sınavla ilgili olumsuz şeyler söylemeye bile başladı. Sınav önemli ve bizde bizim için önemli olan durumlarda kuvvetli olumsuz duygular hissederiz. Problem olan aslında bu duygular değil, duygularımızı kontrol etme çabasıdır" diye konuştu.