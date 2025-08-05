Sıradan eşyalarla sıra dışı maceralar! Dylan ile Oyun Zamanı MinikaÇOCUK ekranlarında!

Her bölümü oyunla öğrenme teması üzerine kurulu olan bu yapım, izleyicileri deniz fenerinde yaşayan çizgili ve sevimli köpek Dylan ile tanıştırıyor. Dylan, her bölümde farklı bir meslek deneyimliyor ve hayal gücünü kullanarak çevresindeki nesnelerle kendi oyun dünyasını kuruyor.

İtfaiyeci, bahçıvan, postacı, aşçı ya da astronot… Dylan'ın günlük oyunları, hem eğlenceli hem de hayal gücünü teşvik eden kısa hikayelere dönüşüyor. Yanında her zaman yakın arkadaşları var. Üstelik oyunlarına ekran başındaki izleyicileri de dahil etmeyi ihmal etmiyor. Dylan ile Oyun Zamanı'nda her bölüm; problem çözme, hayal gücüyle düşünme, birlikte hareket etme gibi becerileri destekliyor.

Renkli karakterler, ilham veren diyaloglar ve neşeli atmosferiyle "Dylan ile Oyun Zamanı", MinikaÇOCUK'un sevilen içerikleri arasında yerini almaya başladı bile.

Dylan ile Oyun Zamanı, her gün MinikaÇOCUK ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.