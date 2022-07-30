Siz korkarsanız çocuğunuz da korkar! Su korkusunu yenmenin yöntemi...

Okuyucularımdan gelen maillerde; çocuklarındaki deniz, havuz ve su korkusundan bahsedenler çoğunlukta. Havuz korkusu yüzünden tatili kâbusa dönenler, su fobisi nedeniyle banyo yaptırmakta zorluk çekenler, "Bizim için uzmanlardan tavsiyeler alır mısın, ne yapacağımızı bilemiyoruz artık!" diye yazmışlar. Ben de bu konuyu uzmanıyla konuştum ve benzer sorunlar yaşayan aileler için rehber olacak tavsiyeler aldım. Tüm sorularımı Avrupa Şafak Hastanesi'nden psikolog Sevda Bakırel yanıtladı.





ETRAFI İZLEMESİNE İZİN VERİN



- Eğer bu korku tatilde yaşanan bir durumdan oluştuysa aile o andan itibaren çocuğa nasıl yaklaşmalı? Ailenin takınacağı doğru tutum nedir?

- Çocuğun öncelikle suyla temas eden insanları seyretmesine izin verilmelidir. Çocuk kendini hazır hissetmeden suya sokulmamalıdır. Ebeveynlerden almış olduğu güven duygusuyla birlikte açıklayıcı kısa cümlelerle sakin bir şekilde konuşulmalıdır. Çocuğunuza zaman tanıyın aceleci davranmayın kendiliğinden suyu sevmesini bekleyin. Suda sakin bir şekilde kendi isteğiyle kalmayı sağladığında en zor adımı başarmış olacaktır. Asla zorlanmamalı. Israrcı davranışta bulunmanız su fobisini oluşturabilir. Unutmayalım ki; her çocuğun öğrenme ve zorlukları aşma süreci farklıdır