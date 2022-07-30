Siz korkarsanız çocuğunuz da korkar! Su korkusunu yenmenin yöntemi...

Okuyucularımdan gelen maillerde; çocuklarındaki deniz, havuz ve su korkusundan bahsedenler çoğunlukta. Havuz korkusu yüzünden tatili kâbusa dönenler, su fobisi nedeniyle banyo yaptırmakta zorluk çekenler, "Bizim için uzmanlardan tavsiyeler alır mısın, ne yapacağımızı bilemiyoruz artık!" diye yazmışlar. Ben de bu konuyu uzmanıyla konuştum ve benzer sorunlar yaşayan aileler için rehber olacak tavsiyeler aldım. Tüm sorularımı Avrupa Şafak Hastanesi'nden psikolog Sevda Bakırel yanıtladı.
ETRAFI İZLEMESİNE İZİN VERİN
- Eğer bu korku tatilde yaşanan bir durumdan oluştuysa aile o andan itibaren çocuğa nasıl yaklaşmalı? Ailenin takınacağı doğru tutum nedir?
- Çocuğun öncelikle suyla temas eden insanları seyretmesine izin verilmelidir. Çocuk kendini hazır hissetmeden suya sokulmamalıdır. Ebeveynlerden almış olduğu güven duygusuyla birlikte açıklayıcı kısa cümlelerle sakin bir şekilde konuşulmalıdır. Çocuğunuza zaman tanıyın aceleci davranmayın kendiliğinden suyu sevmesini bekleyin. Suda sakin bir şekilde kendi isteğiyle kalmayı sağladığında en zor adımı başarmış olacaktır. Asla zorlanmamalı. Israrcı davranışta bulunmanız su fobisini oluşturabilir. Unutmayalım ki; her çocuğun öğrenme ve zorlukları aşma süreci farklıdır
GÜVEN DUYMASI ÖNEMLİ
- Tatilin kabusa dönmemesi için ailelere tavsiyeleriniz neler olur?
- Öncelikle yüzme bilmeyen çocukların sizinle birlikte ayağının temas edeceği boyutta suda bulunmalıdır. Böylelikle belirsizlik kavramı ortadan kalkarak güven duygusunu kazanmış olacaktır. Daha sonraki aşamada suya alıştırmada materyallerle egzersizler yapılmalıdır. Adım adım ilerleyen süreçte su içerisinde bulunduğu zaman minimum seviyeden artarak ilerleyebilir. Suda eğlenerek keyfini çıkartmasını destekleyebilirsiniz. Kademe kademe ilerleyerek yüzme öğrenmesini sağlayabilirsiniz.
ZORLAMAK KORKUYA NEDEN OLUR
- Su korkusuna çocuklarda neler sebep olabiliyor?
- Bu tür korkuların birçok sebepten kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çocuk tecrübe etmediği her yeni duruma güven duygusunun oluşmamasından kaynaklı korku reaksiyonu gösterebilir. İlk aşamada deniz ve havuz gibi yerlere zorlayarak girilmeye çalışılması en başlıca sebeplerdendir. Anne-babanın yanlış tutum ve davranış biçimleri, ailede bireylerden herhangi birinde su korkusunun olması çocukta rol model olarak yansıma yapabilir.
OYUNCAKLARLA HAZIRLIK YAPIN
- Tatilden önce evde de çocukta banyoya girmede sorun çıkarma, duş alırken suyun başına gelmesinden korkma gibi sorunlar varsa, aile çocuğuyla tatile çıkmalı mı yoksa öncesinde deniz ve havuza girme konusunda konuşmalı mı? Ya da izlemesi gereken yol ne olmalı?
- En önemli nokta korkulan durumun ortadan kalkması için onu anladığınızı hissettirmekten geçecektir. Sakin yaklaşarak oyunlar kurmayı sağlamak en iyi yöntem olacaktır. Tatile çıkmadan önce ev ortamında oluşturduğunuz su içerisinde en sevdiği oyuncaklarla oyunlar kurabilirsiniz. Gitmeden önce denize ait kova, kürek ya da farklı materyallerle hazırlıklar yapabilirsiniz. Orada ise ilk olarak kumsalda oyunlar düzenleyerek ilerleyen zamanda birlikte suya temas etmesini sağlayabilirsiniz. Unutmayalım ki korku bulaşıcıdır; siz korkarsanız çocuğunuz da korkar sakin kalmak işinizi kolaylaştıracaktır.