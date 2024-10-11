Sosyal medyanın karanlık yüzü! "Çocukları korumak için..."

Uzun zamandır toplumun önemli bir kesimi tarafından da sosyal medyada yaşanan rezillikler, skandallar konuşuluyor ve bu durumdan dolayı rahatsızlıklar dile getiriliyor. Sosyal medyanın karanlık yüzünden çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl koruyacağız endişesi yaşar hale geldik. Özellikle bazı çevrimiçi platformlar artık iyice zıvanadan çıkmış vaziyette.

Bunlardan bir tanesi olan Discord'a geçtiğimiz gün erişime engeli getirildi. Cinsel istismar, tehdit, şantaj, dolandırıcılık yani içinde ne ararsan var bu platformun. Öyle kötüye kullanmışlar ki bu platformu, sapıklar, dolandırıcılar, şiddet eğilimli tipler yani suç işleme potansiyeli yüksek olanlar burada kümelenmiş. Devlet elbette ki vatandaşlarını korumak adına çok önemli bir adım atarak bu platforma erişim engelli getirdi. Ailelerin de sorumluluk alması gerekiyor. Sadece devletin erişim engeli getirmesiyle de evlatlarımızı koruyamayız çünkü.

Anne-babalar da çocuklarının hangi platformu kullandıklarına, ne izleyip, kimlerle sosyal medyada iletişime geçtiklerine azami ölçüde dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa bu konuda her şeyi devletten beklemek de hakkaniyetli bir tavır olmaz.