Tatil okul kadar önemli! En faydalı yaz tatili için uzmandan öneriler

Okulların kapanması ve yaz tatiline girilmesi çocuklar ve gençler için büyük bir mutluluk kaynağı olurken ebeveynler üzerinde kaygı ve stres oluşturuyor. Uzmanlara göre bu kaygı ve stresin en büyük nedeni çocukların okul bitince ortaya çıkan boş zamanını nasıl değerlendireceğine dair fikre sahip olmak önemli.

Psikolog Dr. Ayşegül Güner Algan, "En basit mantıkla ebeveynler şöyle düşünmelidir, ülkemizde hatta bizim dışımızdaki birçok farklı ülkede de çocuk ve gençler bu tatil zamanını dört gözle bekler, geldiğinde de yüksek bir coşku yaşarlar. Bu bilgiden şunu çıkarabiliriz ki bu yaş grubundaki bireylerin bu tarz bir dinlenme ve eğlenme dönemine ihtiyacı bulunmaktadır. Okul her ne kadar önemli ve vazgeçilmez bir kurum olsa da tatil de onun kadar elzemdir, eğitim dönemi boyunca çocuklarımıza yüklenilen stresin bu tatil döneminde rahatlatılması gerekmektedir. Gelişim döneminde yaşanılan yüksek stresin yetişkinlikteki psikolojik bozukluklarla doğrudan ilişkili olduğunu gösteren birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Spor ve doğa etkinlikleri, modern hayatın getirdiği stresi düşürmek için en güzel reçete" dedi.