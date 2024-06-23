Tek lokması bile çocuklarda büyük tehlike! Sağlığını yerle bir ediyor...

Diyetisyen İrem Şerolar, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda artan abur cubur tüketimiyle ilgili uyarılarda bulundu. Dyt. Şerolar, "Özellikle çocuklarda abur cubur tüketimi daha da arttı. Yaşları büyüyen ve artık sosyal çevreyle tanışmaya başlayan çocuklar doğduklarından beri ebeveynlerinin uzak tuttuğu hatta tanıştırmadığı düşük hacimli, yüksek enerjili ve yağlı abur cuburlarla yaşıtları, market reyonları ve reklamlar aracılığıyla tanışıyorlar" dedi.
Çocuklarda abur cubur yeme isteğinin nedenlerini ise Dyt. Şerolar, şöyle sıraladı:
"Yüksek şeker içeren besinler çocuklar tarafından öğrenildikten sonra yedikçe yeme isteği artar çünkü şeker bağımlılıktır. Bu besinlerin besleyici içeriği düşük ve içeriğinde lif bulundurmadıkları için doygunluk hissini çok geç uyandırır ve daha fazla yeme isteği oluştururlar. Gün içinde sağlıklı besinleri reddeden ve bu nedenle açlık duygusu yüksek olan çocuklar, evlerinde abur cubur olduğunu ve çok kolay ulaşabildiğini bildiklerinden bunları tüketme istekleri çok yüksek olabilir."
ÖĞÜN DÜZENİ OLMALI
Dyt. Şerolar, öğün düzeni yani kahvaltı, öğle ve akşam yemeği düzeni olmayan çocukların genellikle atıştırmalık, abur cubur grubuyla öğün yapmaya alışmış olduklarına da dikkat çekerek, "Örneğin, evde yapılan sabah kahvaltısındaki omleti yemeyen veya 1-2 çatal alıp çikolata yiyen çocuk, artık ana öğün reddi ve şeker ile karnını doyurmayı normal kabul edebilir" dedi.
ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ RİSKİ
Erken yaşta abur cubur tüketimine başlayan çocuklarda özellikle bel ve karın çevresi yağlanmasının dikkat çektiğini söyleyen Dyt. Şerolar, "Vücuda alınan yüksek şeker, trans ve doymuş yağ karaciğerde depolanır veya kan yağlarını yükseltebilir. Bunun dışında, yüksek şeker içerikleriyle beslenen çocuklar; lif, iyi yağ ve doğru karbonhidrattan uzak kaldıkça şeker hastalığı riskini erken yaşta taşımaya başlarlar. Fazla abur cubur tüketimi olan çocuklarda vücut yağlandıkça hızlı kilo alımı başlar ve çocukluk çağı obezitesi karşımıza çıkabilir. Bu da beraberinde birçok sağlık sorununu yanında getirir" diye konuştu.
ANA ÖĞÜN ÖNEMLİ
Abur cuburla beslenmeye alışmış çocukların bu isteklerinin bastırılmasının kısa sürede olmayabileceğine dikkat çeken Dyt. Şerolar, "Öncelikle çocukların doğru besinlerle doyduğundan emin olmalıyız. Doğru miktarda protein ve yeterli miktarda lif vücutlarına girmeye başladığında zaten istekleri yavaş yavaş azalacaktır. Bu nedenle sürece kesinlikle ana öğün kalitesini artırmaya yönelik yemek seçenekleri ile başlanmalıdır" dedi.
YASAK KOYMAK TERS TEPEBİLİR
Çocuklarda abur cubur kontrolünün sağlanması için neler yapılması gerektiği konusunda Dyt. Şerolar, şunları söyledi: "Özellikle ana yemeklerine hayvansal (et, tavuk, balık) veya bitkisel (baklagiller) protein mutlaka eklenmeli, öğünün lif içeriğini artırmak amacıyla çiğ ve pişmiş sebzeler ile menüler oluşturulmalıdır. Bunun dışında, çocuğunuz sizden abur cubur talep ettiğinde öncelikle 1 bardak su içirip, kan şekeri dengesi sağlamasına yardımcı olabilirsiniz."
HURMA, MEYVE PÜRESİ
Sağlıklı atıştırmalıkların tercih edilebileceğini söyleyen Dyt. Şerolar, "Şeker yerine hurma, hurma özü, meyve veya meyve püresi kullanılarak üretilmiş, kızartma değil fırınlanarak hazırlanan atıştırmalıklar ilk tercihimiz olabilir" dedi.