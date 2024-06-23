Tek lokması bile çocuklarda büyük tehlike! Sağlığını yerle bir ediyor...

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ RİSKİ Erken yaşta abur cubur tüketimine başlayan çocuklarda özellikle bel ve karın çevresi yağlanmasının dikkat çektiğini söyleyen Dyt. Şerolar, "Vücuda alınan yüksek şeker, trans ve doymuş yağ karaciğerde depolanır veya kan yağlarını yükseltebilir. Bunun dışında, yüksek şeker içerikleriyle beslenen çocuklar; lif, iyi yağ ve doğru karbonhidrattan uzak kaldıkça şeker hastalığı riskini erken yaşta taşımaya başlarlar. Fazla abur cubur tüketimi olan çocuklarda vücut yağlandıkça hızlı kilo alımı başlar ve çocukluk çağı obezitesi karşımıza çıkabilir. Bu da beraberinde birçok sağlık sorununu yanında getirir" diye konuştu.

ANA ÖĞÜN ÖNEMLİ Abur cuburla beslenmeye alışmış çocukların bu isteklerinin bastırılmasının kısa sürede olmayabileceğine dikkat çeken Dyt. Şerolar, "Öncelikle çocukların doğru besinlerle doyduğundan emin olmalıyız. Doğru miktarda protein ve yeterli miktarda lif vücutlarına girmeye başladığında zaten istekleri yavaş yavaş azalacaktır. Bu nedenle sürece kesinlikle ana öğün kalitesini artırmaya yönelik yemek seçenekleri ile başlanmalıdır" dedi.





YASAK KOYMAK TERS TEPEBİLİR

Çocuklarda abur cubur kontrolünün sağlanması için neler yapılması gerektiği konusunda Dyt. Şerolar, şunları söyledi: "Özellikle ana yemeklerine hayvansal (et, tavuk, balık) veya bitkisel (baklagiller) protein mutlaka eklenmeli, öğünün lif içeriğini artırmak amacıyla çiğ ve pişmiş sebzeler ile menüler oluşturulmalıdır. Bunun dışında, çocuğunuz sizden abur cubur talep ettiğinde öncelikle 1 bardak su içirip, kan şekeri dengesi sağlamasına yardımcı olabilirsiniz."

HURMA, MEYVE PÜRESİ

Sağlıklı atıştırmalıkların tercih edilebileceğini söyleyen Dyt. Şerolar, "Şeker yerine hurma, hurma özü, meyve veya meyve püresi kullanılarak üretilmiş, kızartma değil fırınlanarak hazırlanan atıştırmalıklar ilk tercihimiz olabilir" dedi.