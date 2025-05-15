Uzmanlar uyardı: Bu diş macunları beyin hücrelerine zarar veriyor

Araştırmaya göre, test edilen çeşitli diş macunu örneklerinde kurşun, arsenik, cıva ve kadmiyum gibi ağır metallere rastlandı. Bu dört madde, nörotoksik etkileriyle biliniyor ve özellikle gelişme çağındaki bireyler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, bu metallerin beyin hücrelerine zarar verebildiğini, bunun da bilişsel gelişim üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade ediyor.
Ağır metallerin sağlık üzerindeki etkileri sadece sinir sistemiyle sınırlı değil. Bilimsel literatürde bu maddelerin uzun süreli maruziyeti; öğrenme güçlükleri, otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili belirtiler, bazı kanser türleri, böbrek rahatsızlıkları, doğum kusurları ve kalp-damar sistemi bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı gösteriliyor.
Araştırmacılar, özellikle çocuklar için üretilen diş macunlarının düzenli ve doğrudan ağız yoluyla kullanıldığına dikkat çekerek, içeriklerin güvenli olması gerektiğini vurguluyor. Bu ürünlerin yanlışlıkla yutulma riski de göz önüne alındığında, içeriklerinde yer alan her kimyasalın potansiyel etkisinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.
Tüketicilerin, diş macunu seçiminde içindekiler bölümünü dikkatle incelemesi ve mümkün olduğunca doğal içeriklere sahip ürünleri tercih etmesi öneriliyor.
Ebeveynlerin, çocuklarının ağız ve diş sağlığı ürünlerini seçerken yalnızca tat ve ambalaj gibi dış etkenlere değil, içerik güvenliğine de öncelik vermesi gerektiği uzmanlar tarafından bir kez daha hatırlatılıyor.