Uzmanlar uyardı: Bu diş macunları beyin hücrelerine zarar veriyor

Son yıllarda kişisel bakım ürünlerinin içerikleriyle ilgili yapılan bilimsel araştırmalar, özellikle çocuklar için üretilen diş macunlarında sağlığa zararlı maddelerin bulunabileceğini ortaya koyuyor. Yeni yayımlanan bir araştırma, bazı diş macunlarının toksik ağır metaller içerdiğini ve bu maddelerin uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceğini gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:57 PAYLAŞ ABONE OL

Araştırmaya göre, test edilen çeşitli diş macunu örneklerinde kurşun, arsenik, cıva ve kadmiyum gibi ağır metallere rastlandı. Bu dört madde, nörotoksik etkileriyle biliniyor ve özellikle gelişme çağındaki bireyler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, bu metallerin beyin hücrelerine zarar verebildiğini, bunun da bilişsel gelişim üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade ediyor.

Ağır metallerin sağlık üzerindeki etkileri sadece sinir sistemiyle sınırlı değil. Bilimsel literatürde bu maddelerin uzun süreli maruziyeti; öğrenme güçlükleri, otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili belirtiler, bazı kanser türleri, böbrek rahatsızlıkları, doğum kusurları ve kalp-damar sistemi bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı gösteriliyor.