Velilerin ego savaşı! Benim çocuğum BİLSEM'li

BİLSEM,Türkiye genelinde üstün yetenekli çocukları tespit etmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan bir sistem. Burada eğitim almaya hak kazanan çocuklar çok zeki olarak görülüyor. Aileler, çocukları BİLSEM’e girebilsin diye birbiri ile yarışıyor ve onları hazırlık kurslarına gitmeleri için zorluyorlar. Sonuçta ortaya mutsuz ve yorgun çocuklar çıkıyor.

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:51 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:07 PAYLAŞ ABONE OL

BİLSEM, Bilgi ve Sanat Merkezi demek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Yılın belli zamanları, belli sınıflardaki öğrenciler habersiz olarak bazı elemelere tabii tutularak bu merkezlere yerleştiriliyor. Amacı ülkemizin dört bir yanında üstün yeteneği olan öğrencileri tespit ederek onlara özel eğitimler vermek. Genel yetenek, müzik, resim alanlarında üstün yetenekli olma potansiyeli taşıyan çocukları yeteneklerine uygun içerik ve müfredatla okul dışında olan kendi merkezlerinde ekstra eğitim veriyorlar. Oldukça güzel bir sistem.

CV'YE EKLEMEK İSTİYORLAR

Ancak gelin görün ki, son yıllarda veliler arasında bir yarış haline döndü. Veliler diyorum, çünkü bu yarışın gerçekten çocuklarla alakası yok. Onlar sadece yarıştırılıyor. Hem de aileleri tarafından... Maalesef ki, sizlere şu an bir anne olarak beni çok üzen gözlemimden bahsedeceğim. Birçok anne-babaya göre, bir çocuğun BİLSEM'de eğitim görmesi onun üstün ve diğer çocuklardan çok daha zeki olduğunu gösteriyor. Eğer çocuklarını BİLSEM'e sokabilirlerse prestij elde edebileceklerini düşünüyorlar. "Benim çocuğum BİLSEM'i kazandı" demek bir hava atma, böbürlenme aracı haline geldi. Bunu çocuk için ileride CV'sine yazılacak bir kariyer basamağı olarak da görüyorlar.