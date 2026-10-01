Yeni çizgi dizi Milo, MinikaÇOCUK'ta!

Güvenli ve eğlenceli içerikleriyle çocuklara keyifli dünyaların kapılarını aralayan MinikaÇOCUK, yeni çizgi dizisi Milo ile çocukları birbirinden farklı meslekleri keşfetmeye davet ediyor.

Giriş Tarihi: 01.10.2026 14:24 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 14:36 PAYLAŞ ABONE OL

Beş yaşındaki sevimli siyah kedi Milo; meraklı, enerjik ve yeni şeyler öğrenmeye çok hevesli. Ailesinin kuru temizleme dükkânına gelen insanların kıyafetlerini ve üniformalarını gören Milo'nun aklına her gün yeni bir soru geliyor: "Büyüyünce acaba ne olsam?" İtfaiyeci, dedektif ya da bir astronot olmayı hayal eden Milo, en yakın arkadaşları Lark ve Lofty ile birlikte oyunlar kurarak birbirinden eğlenceli meslekleri keşfediyor.



Milo'nun en yakın arkadaşlarından Lark, kitap okumayı çok seven zeki ve meraklı mavi bir kuş. Uzun boylu zürafa Lofty ise biraz sakar ve endişeli olsa da arkadaşlarına yardım etmek için her zaman hazır. Scrubby'nin kuru temizleme dükkânındaki sevimli temizlik robotu Suds da ekibin neşesine neşe katıyor!



Her bölümde farklı bir mesleği tanıyan Milo ve kafadar arkadaşları, oyunları sayesinde hem yeni bilgiler öğreniyor hem de birlikte vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor. Milo'nun bitmek bilmeyen merakı ve renkli hayal dünyası, çocukları da meslekler üzerine düşünmeye ve kendi hayallerini keşfetmeye teşvik ediyor.

Milo, birbirinden keyifli bölümleriyle her gün 10.30, 16.30 ve 20.30'da MinikaÇOCUK'ta!