Yeni nesil babalık nedir? "Babalık devredilemez! Bunun için çocuklarınızla mutlaka..."





ERKEK ÇOCUK, BABANIN ORTAMINA TANIKLIK ETMELİ



- Peki ya erkek çocuklarının hayatında babanın rolü nedir, nasıl olmalıdır?

- Erkek çocukları, sağlıklı bir gelişim için gerekli olan eril enerjiyi babadan alırlar. Günümüz erkek çocukları çoğu vaktini kadınlarla geçiriyor. Okul öncesinde anne, öğretmen hep kadın. Babalar uzun vakitlerde çalışıyor ve bu durum ihtiyaç duydukları erkeksiliğin onlara aktarımına engel oluyor. Bunun yanında erkek çocuklar nasıl bir erkek eş ve baba olacaklarına kendi babalarına bakarak karar veriyorlar. Baba onlar için bir özdeşim figürü, bir rol model. Öfkelenince, sevinince, üzülünce ne yapacaklarını babalarından örnekliyorlar. Yok olan baba aynı zamanda yok olan rol model ve bir boşluk demek. Sağlıklı baba oğul ilişkisinde oyun var, birlikte güç ve mücadele içeren etkinlikler var, babanın iş ve arkadaş ortamına tanıklık etmek var.





YENİ NESİL BABALARDA SEVGİ ÇOK SINIR YOK



- 'Eski babalar' duygularını çocuklarına gösterme konusunda pek cömert davranmaz/davranamazdı. Yeni nesil babalar bu konuda daha bilinçli ve cömert. Belki de kendi babalarından bu cömertliği göremedikleri için çocukları ile daha fazla iletişime ve sarılma, öpme gibi baba sevgisini dışarı vurarak gösteriyorlar. Babaların bu tür sevgilerini dışa vuran davranışlar göstermesinin çocuklarına faydaları nedir?

- Sevgi, bitkiye verilen su gibi. Bir nesil susuz büyüdü. İçlerinde çöller, kurumuş dallar, solmuş yapraklar ve su bekleyen çiçekler var. İnsanın almadığını vermesi çok zor. Bu nedenle sevgi alamayan babalar, sevgi ve ilgi verirken zorlanabilirler. Ama görüyorum ki herkes kendince devraldığı babalığı ileri taşımaya çalışıyor. Bu beni mutlu ediyor. Çocuklar daha sağlıklı büyüyor. Ama geçmişte var olan günümüzde eksik olan şey ise sınırlar. Eskiden sevgi yoktu, sınır çoktu. Geçmişin babaları sevgiyi gösteremezdi ama net sınırlar koyardı. Bir otoriteydi. Günümüz babalarında sevgi çok, sınır neredeyse yok. Eksik sınırlar çocukların savrulmasına ve kaybolmasına neden olur. Burada dengeyi bulmamız gerekiyor.