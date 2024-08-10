Yeni nesil yaz tatili: Çocuklara özel tablet menüsü

Aileler yaz tatilinde çocuklarının tabletle vakit geçirmelerine göz yumdu. Şimdi ise bununla mücadele etmekte zorlanıyorlar. Öyle ki, kendilerini sofraya oturmayan çocuklarına tablet oynarken kolayca yiyebileceği menüler hazırlayıp, tuvalete bile tabletle gitmelerine izin verir halde buldular.

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 10.08.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:29 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz boyunca sık sık arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Genelde çocuklarımız aynı yaş grubunda olduğu için birlikte sosyalleşmek hepimize iyi geliyor. Çünkü çocuklarımız birlikte oynuyor ve iyi anlaşıyorlar. Durum böyle olunca bu toplanmalarımız hem biz ebeveynlere hem de çocuklara iyi geliyor. Tabii, gündemimiz de genelde çocuklar oluyor. Bu anlar benim için ebeveyn ve çocukları gözlemlemek için de fırsat oluyor. Mesela, tabletlerin artık hayatımızın bir parçası olduğunu hepimiz kabullendik. Ancak tablet kullanımına süre koyma konusu hâlâ tam olarak oturmadı. Ebeveyn ve çocuklar arasındaki ilk münakaşa bu konuda çıkıyor. Sonrası, yelkenleri indiren yine anne-babalar oluyor. Bahaneler hazır, "Şimdi yaz tatilinde, okul başlayınca nasıl olsa eline alamayacak. Tadını çıkarsın bakalım."



EKMEK ARASI KÖFTE

Oysa yaz tatilinde çocukların çoğunluğu yeni bir hayat tarzına alıştı. Tableti, rutinlerine monte ettiler. Nasıl mı? Uyanır uyanmaz tabletlerine koşuyor, arkadaşları ile sanal oyunlarda buluşuyorlar. Ne kahvaltı masasına ne de diğer öğünlerde sofraya oturmak istemiyorlar. Acıktıklarının farkında değiller. Onlarla mücadele etmekten yorulan aileler, aç kalmasın diye yemeklerini yanına koymaya başladı. Tabletle yatağında vakit geçiren çocuk için, ortama uygun tabak hazırlayan ebeveynler bile var. Sulu yemek yerine, evde de fast food tarzı yemekler yapılıyor. Akşam yemeğindeki köfteyi, sırf sofraya oturmuyor diye, hamburger ekmeğine koyup, bir bardak meyve suyu ile tabletten ayrılmayan çocukların yanına bırakan anneler var. Sabah kahvaltıyı da ekmek arası ile geçiriyor çocuklar. Çünkü ellerini yemek yemek için değil tablette oyun oynamak için kullanmak istiyorlar.