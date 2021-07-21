Bitkilerdeki kök çürümesi sorunu bitiyor!

Kök çürümesi, bitkileri kısa sürede cansızlaştırıyor. Ayrıca sararma ve küflenme de bitkilerde karşılaşılan en önemli sorunlardan diğer ikisi. İşte bu sorunları ortadan kaldırmanın ipuçları…
KÖK ÇÜRÜMESİ NEDEN OLUŞUR?
Bitkilerinize ne kadar iyi baksanız da bir anda cansızlaştığını fark edebilirsiniz. Özellikle "bir anda çöktü, yaprakları soldu veya kahverengiye döndü" gibi şikayetlerle karşılaşırsanız bu durum, kök çürümesi belirtisi olabilir. Bitkilerde ortaya çıkan bu çürüme çeşidi, genellikle aşırı sulamadan kaynaklanır.
Birçok kişi bitkilerini sıklıkla sulamanın onlar için en iyisi olduğunu düşünse de aslında durum bunun tam aksi olabilir. Burada atmanız gereken en önemli adım; bitkinizin toprağını değiştirmektir.
KÜFLENME SORUNU
Bitkilerdeki küflenme sorunu, hemen her bitkiseverin başına gelen yaygın bir sorun. Beyaz ve gri lekeler görmeye başladıysanız bitkinizin küf sorunuyla savaştığını anlayabilirsiniz. Genellikle bitki zararlısı olan mikroskobik canlılar, bu küflenme sorununa neden olsa da ani hava değişimleri de küflenme sorununu beraberinde getirebilir.
Bu küf sorununu ortadan kaldırmak için deneyebileceğiniz ilk yöntem ise ev içerisinde kullanılabilecek ilaçları kullanabilirsiniz. Bu sayede bitkilerinize zarar veren bu canlıların ortadan kalkması ile küf sorunu da bitecektir.
LEKELENME SORUNU
Çok sulamanın ortaya çıkardığı problemlerden biri de aşırı sulama sorunu. Bitkilerinizin üzerinde yer yer kahverengi ve sarı lekeler görüyorsanız bu bitkileri fazla suladığınız anlamına gelebilir. Bu nedenle bitkinizin ihtiyacı olan su miktarını tespit ederek doğru sulama sistemine geçtiğinizde lekelenme sorununu da ortadan kaldırabilirsiniz.