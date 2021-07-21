Bitkilerdeki kök çürümesi sorunu bitiyor!

Kök çürümesi, bitkileri kısa sürede cansızlaştırıyor. Ayrıca sararma ve küflenme de bitkilerde karşılaşılan en önemli sorunlardan diğer ikisi. İşte bu sorunları ortadan kaldırmanın ipuçları…

KÖK ÇÜRÜMESİ NEDEN OLUŞUR?

Bitkilerinize ne kadar iyi baksanız da bir anda cansızlaştığını fark edebilirsiniz. Özellikle "bir anda çöktü, yaprakları soldu veya kahverengiye döndü" gibi şikayetlerle karşılaşırsanız bu durum, kök çürümesi belirtisi olabilir. Bitkilerde ortaya çıkan bu çürüme çeşidi, genellikle aşırı sulamadan kaynaklanır.

Birçok kişi bitkilerini sıklıkla sulamanın onlar için en iyisi olduğunu düşünse de aslında durum bunun tam aksi olabilir. Burada atmanız gereken en önemli adım; bitkinizin toprağını değiştirmektir.