Bu basit numara ile eviniz her zaman mis gibi kokacak! İşte tamamen doğal oda spreyi

Yemek hazırlamak, köpeği fırçalamak, dökülen içeceği silmek… Tüm bu işlemler evinizde istemediğiniz kokular bırakabilir. Fakat tüm bunları ortadan kaldırmak oldukça kolay. Doğal bir tarifi uygulayarak her zaman hazırda bir oda spreyi bekletebilirsiniz. Üstelik evinizdek malzemelerle..

Küf kokusu

Kendi evinize girdiğinizde, genellikle çok fazla olağandışı koku almazsınız. Bu duruma, koku körlüğü denir. Ancak bu, evinizin tuhaf kokularla veya en azından küflü havayla dolu olmadığı anlamına gelmez. Evinizi güzel bir kokuyla donatmak ister misiniz? Tabii ki mağazadan oda spreyi alabilirsin ama bu buharları solumak o kadar da sağlıklı değil. Neyse ki, başka bir yol var!

Limon ve kekik

Evin etrafında limon ve kekik var mı? Çünkü bu tam olarak kendi oda spreyinizi yapmak için ihtiyacınız olan şey. Bunun güzel yanı, pahalı olmaması ve ev yapımı oda spreyinizin gerçekten güzel koktuğundan emin olmanızdır.