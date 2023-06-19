Eviniz sandığınızdan daha büyük! En geniş ortamların sırrı o dekorasyon tüyosu

Evde daha geniş bir alan izlenimi oluşturmak için aşağıdaki dekorasyon tüyolarını deneyebilirsiniz:

Açık renkler tercih edin: Duvarları, mobilyaları ve dekoratif unsurları açık renklerle doldurmak, odanın daha geniş ve ferah görünmesine yardımcı olur. Beyaz, açık gri, pastel tonlar ve nötr renkler genellikle alanı genişletmek için idealdir.

Ayna kullanın: Büyük aynalar, odanın daha geniş ve daha derin görünmesini sağlar. Bir duvara büyük bir ayna asarak odanın perspektifini genişletebilirsiniz. Ayrıca mobilyaların üzerine yerleştirilecek aynalar da etkili olabilir.