Evinizde sağlığı yetiştirin! Bu bitki kanseri önlüyor, ateşi düşürüyor

Dışarıda yaklaşık 450.000 bitki türü varken, bunların 35.000 ila 70.000'i dünya çapında özel olarak tıpta kullanılıyor. Bu nedenle, iç mekanda yetiştirmek istediğinizi seçmek zor olabilir. Fakat birçok seçenek arasından doğru tercihi yaparak hem harika bir dekorasyon ve koku alternatifini mutfağınızda yetiştirebilir hem de bu bitkilerin sağlık faydalarından yararlanabilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 18.10.2021 16:24

Sağlık yararları ile bilinen 7 popüler bitki hakkında biraz bilgi edinerek kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Bu bitkiler, ateş düşürücü olmaktan kaliteli bir uyku düzenine kadar oldukça farklı etkileri ile öne çıkıyor. İşte o bitkiler…

Ginkgo biloba (Mabet Ağacı) Yaşayan en eski ağaç türlerinden biri olan ginkgo biloba, Çin tıbbında da en çok kullanılan bitkilerden biridir. Ginkgo'nun sağlığa faydalarının, yüksek antioksidan içeriğinden ve antienflamatuar özelliklerinden geldiğine inanılmaktadır. Araştırmalar, hafif bunama ve yorgunluk için yararlı olabileceğini ve ayrıca kemik iyileşmesini de etkileyebileceğini gösteriyor .

Papatya En sık çaylarda bulduğunu rağmen papatya olmuştur kullanılan binlerce yıldır ve belli konularda, fayda gösteren birçok çalışma vardır. uyku kalitesi , kan şekeri seviyeleri ve hatta tiroid kanseri bu etkilerin başında geliyor.

Ekinezya Mor koni çiçeği olarak da bilinen ekinezya, antioksidanları artırma açısından zengindir ve bağışıklık sistemimiz üzerindeki faydalı etkileri ile bilinir , bu nedenle virüsler ve enfeksiyonlarla savaşmada yardımcı olabilir ve daha hızlı iyileşmemize yardımcı olabilir. Ayrıca, kaygıyı da giderebilir .

Çeşme Papatyası Bu çiçek görsel olarak papatyaya benzese de faydaları oldukça farklıdır. Geleneksel olarak,yüksek ateşi tedavi etmek için kullanılır, ancak artık, çalışmalar ağrı giderici ve kanser önleyici özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.

Zencefil Farklı yemeklere çok fazla lezzet kattığı için muhtemelen daha önce mutfakta zencefil kullanmışsınızdır. Ama aynı zamanda sağlığımız için de birçok faydası vardır. Hamileliğin neden olduğu kilo kaybına ve mide bulantısına yardımcı olabilir ve ayrıca adet ağrısını hafifletmek için ağızdan alındığında bir ağrı kesici kadar etkili görünüyor.

Biberiye Zencefil gibi biberiye de uzun süredir mutfak dünyasında kullanılıyor ve sağlığımıza da pek çok faydası var. Bu bitki, bağışıklık sistemimizi güçlendirebilecek harika bir antioksidan kaynağıdır ve ayrıca depresyon ve kaygıyı hafiflettiği ve hafızayı iyileştirdiği gösterilmiştir.