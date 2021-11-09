Evinizin havasını ışıkla değiştirin: Her oda için özel aydınlatma ipuçları

Ev dekorasyonunda hangi odada nasıl objelerin bulunacağı veya seçtiğiniz mobilyalar kadar, tüm bu estetiği ortaya koyabilecek bir aydınlatma da büyük önem taşıyor. Her oda aynı ışık düzeyi ile aydınlatılmaya uygun değildir. Örneğin; yemek odasındaki yoğun ışık gerektiren ortam ile banyoda gereken ışık düzeyi aynı olmayacaktır. Üstelik duvarlardaki tablolar veya mobilyalarınızın konumu da bu aydınlatma tercihinde büyük önem taşır.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 09.11.2021 15:20

Aydınlatma tercihi, her ne kadar profesyonel ve ayrıntılı bir işlemmiş gibi görünse de bazı ipuçlarını göz önünde bulundurarak en doğru tercihi yapabilirsiniz. Böylece evinizin havasını bir armatür veya aplikle hiç beklemediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. İşte o adımlar...

OTURMA ODALARI Aydınlatma, insanların uzun süreler boyunca bir araya gelme ve sohbet etme, TV izleme, okuma, masa oyunları oynama gibi bir dizi etkinliğin ana merkezi olduğu için oturma odasında özellikle önemlidir. Bir oturma odasının tavanından yansıyan ambiyans aydınlatması elde etmek için, odanın mimarisine uygun bir tavan aydınlatmasının entegre edilmesi öneriliyor. Bir oturma odasında ambiyans aydınlatması sağlamanın başka bir yolu, duvarları ışıklandırmaktır. Bu, tavan veya saçak aydınlatması, duvarlara yönlendirilen gömme veya raylı aydınlatma veya hatta yarı saydam geçmeli zemin lambası fenerleri ile gerçekleştirilebilir. Bir oturma odası için görev aydınlatması, bir okuma koltuğu veya oyun masasının yanına yerleştirilmiş eczane tarzı ayarlanabilir lambalar gibi masa lambaları ile sağlanabilir. Lümen: Bir oturma odası için ortam aydınlatması 1.500-3.000 lümen olmalıdır. Okuma için aydınlatma ise en az 400 lümen olmalıdır.

MUTFAKLAR Yemek hazırlama ve temizleme işlevlerine yoğun şekilde odaklanmasının yanı sıra bir toplanma noktası olma eğilimi ile mutfak, görev ve ortam aydınlatmasının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Lavaboların genellikle bir pencereye yerleştirilmesinin ana nedenlerinden biri, doğal ışıktan yararlanmaktır ve bu yerleşim, aydınlatma uzmanları tarafından hala şiddetle tavsiye edilmektedir. Lavabonun üzerinde tavana monte veya gömme bir armatürle doğal ışığı artırabilirsiniz. Tezgah altı aydınlatmasının kullanılması, tezgahlarda çalışan kişinin üzerine gölge düşürecek bir tavan ışığına güvenmeden tezgah üstü çalışma yüzeylerini aydınlatmanın iyi bir yoludur. Mütevazı bir mutfak için temel bir aydınlatma planı, ortam ışığı sağlayan merkezi, tavana monte bir armatürden, tezgahlar için görev aydınlatması sağlayan dolap altı armatürlerden, lavabonun üzerinde aydınlatma sağlayan alt yüzey aydınlatmasından oluşabilir. Bu geleneksel aydınlatma planı birçok mutfak için yeterlidir ve tüm aydınlatmayı bir kısma koyarak ve enerji tasarruflu ampuller seçerek iyileştirilebilir. Orta büyüklükte bir mutfak için yeni bir aydınlatma planı, her ikisi de esas olarak ışığı doğrudan aşağıya gönderen gömme sarkıt lambalar veya tavana monte merkezi armatürler tercih edilebilir. Lümen: Ortam mutfak aydınlatması 5.000-10.000 lümen, tezgahlarda, lavaboda görev aydınlatması ve her alanda minimum 450 lümen aralığında olmalıdır.

BANYOLAR Kişisel bakım için önemli bir alan olan banyo, aydınlatma yerleşiminin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Çok fazla banyoda, aynanın önünde duran bir kişinin üzerine gölge düşüren merkezi bir tavana monte armatür bulunur. Aydınlatma Araştırma Merkezi'nden Patricia Rizzo, "Bir banyoda yapabileceğiniz en iyi iyileştirmelerden biri aynanın her iki tarafını da aydınlatmaktır" diyor. Aynanın yanında duvara monte bir armatür veya bir tavan armatürü arasında seçim yapmak zorunda kalabileceğiniz küçük banyolarda, aydınlatma tasarımcıları her zaman duvara monte yerleşimi tercih etmelerini söylüyor. Eski banyolar için ortak bir aydınlatma tasarımı, merkezi bir tavana monte armatür ve aynanın üzerinde bir armatür içerebilir. İyileştirilmiş bir aydınlatma planı, bu armatürleri ortadan kaldıracak ve bunların yerine, ikisi aynanın her iki tarafında ve biri karşı duvarda olmak üzere üç duvar apliği yerleştirecektir. Lümen: Bir banyodaki ortam aydınlatması 4.000-8.000 lümen, aynadaki görev aydınlatması minimum 1.700 lümen olmalıdır. YEMEK ODASI Yemek odası aydınlatmasının ana odak noktası masadır ve doğrudan masanın üzerine yerleştirilen armatürler bu oda için hem ortam hem de görev aydınlatması sağlayabilir. Bir yemek odasını aydınlatırken göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husus, yemek odalarında genellikle dekoratif boya uygulamaları veya duvar kağıtları olduğundan duvar kaplamasını göz önünde bulundurmaktır. Duvarlarda daha koyu renkli bir boya ışığı daha az yansıtacağından odanın aydınlatma armatürlerinde daha fazla lümen gerekebilir. Bir yemek odası için geleneksel bir aydınlatma planı, masanın üzerinde bir avize ve ayrıca tüm aydınlatmanın, belirgin bir ön cephe veya büfeyi çevreleyen bir çift duvar apliğinden oluşur. Lümen: Bir yemek odasında birleştirilmiş ortam ve görev aydınlatması 3.000-6.000 lümen olmalıdır.

YATAK ODALARI Yatak başı okuma ve dolap aydınlatması, yatak odası aydınlatma planındaki başlıca endişelerden ikisidir. Başucu okuma için aydınlatma uzmanları, ışığın okuma materyaline yönlendirilebilmesi için ayarlanabilir kolları olan duvara monte aydınlatma armatürleri öneriyor. Her başucu lambası, ya doğrudan armatür üzerinde ya da kolay erişilebilen bir duvar anahtarı üzerinde kendi anahtarında çalışmalıdır. Ortam aydınlatması, zemin lambaları, mimari aydınlatma veya bir duvar aynasını çevreleyen bir çift aplik ile sağlanabilir. Yatak odası rahatlatıcı, sempatik bir atmosferin karşılandığı bir oda olduğundan, yataktan bakıldığında sert algılanabilecek merkezi tavana monte armatürlerden kaçınmak doğru bir tercihtir. Koyu renkli duvarlar daha az ışık yansıttığından, ışık çıkışını planlarken yatak odası duvarlarının boya rengini göz önünde bulundurun. Bir dolap için, tavana monte veya gömme armatürler yaygın olarak kullanılır. Bir yatak odası için geleneksel bir aydınlatma planı, komodinler ve şifonyer üzerinde masa lambaları ile yalnızca zemin ve masa lambalarından oluşabilir. Yeni bir aydınlatma planı, yatağı çevreleyen duvara monte armatürler veya komodinlerdeki masa lambaları ile şifonyerin yanında bir çift duvara monte aplik içerebilir. Lümen: Yatak odasındaki ortam aydınlatması, her bir okuma lambası için minimum 500 lümen ve klozet aydınlatması için 400 lümen olmak üzere 2.000-4.000 lümen olmalıdır.