Fazla bakım gerektirmeyen evinize renk katacak 6 bitki





İç mekan ananas bitkisi Bu ilginç bitkiyle ananasınızın büyüdüğünü izleyin. Bitki olgunluğa ulaştıkça, bitki ananasınızı büyütecek olan merkezi bir gövde üretecektir. Bitki, güneşli bir pencere kenarında güzel bir şekilde yetişecektir.





Monstera Minima Bu popüler bitki, Swiss Cheese Plant'a benzer ancak daha kompakt bir versiyonudur. Sınırlı bir alanda yetiştirmek istiyorsanız harika bir seçenektir. Çarpıcı bitki, derin kesiklere sahip yeşil yapraklara sahiptir ve bakımı çok kolaydır.