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Fazla bakım gerektirmeyen evinize renk katacak 6 bitki

Havanın soğuması ve bahçelerin yağışlı hava nedeniyle sulu olmasıyla birlikte, dikkatinizi iç mekanlara çevirerek evinizde sakin ve şık bir hava oluşturabilirsiniz. Bu sebeple gelin,  serin aylarda iç mekanlarda ilgi çekici bir atmosfer yaratmak için en iyi iç mekan bitkilerine göz atalım. İşte iç mekanı güzelleştiren ve bakımı kolay olan bitkiler.

Giriş Tarihi: 14.11.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 11:15
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Fazla bakım gerektirmeyen evinize renk katacak 6 bitki

İç dekor bitkileri, kasvetli havaların aksine eve renk katan ve huzur veren bir araç haline geliyor. Bitkileri çok seviyorum fakat bakım konusunda zorlanıyorum diyenler için şimdi bakımı kolay 6 bitkiden bahsedeceğiz. Hem evinizin havası değişecek hem de bitkilerin enerjisi size iyi gelecek... İşte acemilere ve iç mekan bitkilerinin büyük hayranlarına yönelik bitkiler.


Boston Fern

Bu yeşil ve yapraklı eğreltiotu, evinizde sakin bir atmosfer yaratacak ve havayı arındırmaya yardımcı olacaktır. En iyi şekilde gölgeli bir iç mekanda yetişir.



Fil kulağı bitkisi

Bu dikkat çekici bitki, gövdeleri boyunca zebra benzeri şeritlerle kaplı ve üzerinde büyük, ok benzeri yapraklarla süslenmiştir. Elephant Ear, odanıza gerçekten tropikal bir hava katacaktır ve yaz aylarında onları bir saksıda patiode kullanabilirsiniz.



İç mekan ananas bitkisi

Bu ilginç bitkiyle ananasınızın büyüdüğünü izleyin. Bitki olgunluğa ulaştıkça, bitki ananasınızı büyütecek olan merkezi bir gövde üretecektir. Bitki, güneşli bir pencere kenarında güzel bir şekilde yetişecektir.



Monstera Minima

Bu popüler bitki, Swiss Cheese Plant'a benzer ancak daha kompakt bir versiyonudur. Sınırlı bir alanda yetiştirmek istiyorsanız harika bir seçenektir. Çarpıcı bitki, derin kesiklere sahip yeşil yapraklara sahiptir ve bakımı çok kolaydır.



Salon sarmaşığı

Bakımı kolay, hava arındırıcı bitki, ev bitkileri için mükemmeldir, sadece hafif bir nokta ve yapraklarına su püskürtme ihtiyacı duyar. Filodendron'un birçok çeşidi vardır, bu nedenle evinize iyi uyacak bir tane seçmek için araştırma yapın. Tropikal bir hava istiyorsanız, Filodendron White Wave'i deneyin ya da klasik bir sarkan bitki istiyorsanız Filodendron Scandens Micans'ı deneyin.



Dua bitkisi

Bu çarpıcı bitkinin yeşil yaprakları, güzel bir sarı/yeşil desenle parlak kırmızı damarlarla doludur. Bitkinin yaprakları genellikle geceleri kapanır - adeta dua ediyormuş gibi - ve olgun bitkiler genellikle sarkmaya başlar.

Orkide



Kolay bakımı yapılan bu orkideler, parlak, dolaylı ışıkta ve gündüzleri sıcak, geceleri ise serin sıcaklıklarda yetişir. Uzun ömürlü çiçekleri, egzotik bir dokunuş ekler ve evinizde anında etki yaratır.

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