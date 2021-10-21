Her an dokunuyoruz! İşte tuvaletten daha kirli 8 eşya

Tuvaleti kullandıktan sonra ellerimizi yıkamak ve kendimizi dezenfekte etmek konusunda kararlı olsak da, çoğumuz evin çevresinde bu kadar çok mikrop ve bakteri barındıran pek çok şey olduğunun farkında değiliz. Genellikle dikkatimizi tuvalete veya banyoya versek de aslında temiz olduğunu düşündüğümüz birçok nokta, bakteri yuvası olabiliyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 21.10.2021 15:35

Aslında, tuvaletten bile daha fazla bakteri barındıran birkaç eşya var çünkü ne kadar kirli olduklarını pek görmüyoruz ve bu nedenle sık temizlemiyoruz. Evinizde sizi hasta edebilecek bu sekiz şeye bir göz atabilir, bazı temizlik malzemelerini hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Cep Telefonları

Cep telefonunuzu tuvalette biraz zaman geçirmek için banyoya hiç götürmeseniz bile, dokunduğunuz her şeyden ve her yüzeyden gelen bakterilerle kaplıdır. Fakat doğru malzemelerle temizlik çok basittir: Biraz alkol, damıtılmış su ve mikrofiber bir bezle telefonunuzu tertemiz hale getirebilirsiniz. Temizlik yaparken kulaklıklarınızı ve diğer aksesuarlarınızı temizlemeyi unutmayın.

Klavyeler ve Uzaktan Kumandalar

Dizüstü bilgisayarınızın klavyesine veya televizyon, oyun sistemlerinin uzaktan kumandalarına günde kaç kez dokunuyorsunuz? Tıpkı telefonunuz gibi, kumandalar da dokunulan her zeminden mikropları bünyelerinde barındırırlar. Elektronik cihazlar için yapılmış bir dezenfektan mendil kullanırsanız kolay bir temizlik yapabilirsiniz. Bu işlem, en az her gün, ayrıca evde bir virüs veya enfeksiyon varsa daha sık yapılmalıdır.

Banyo kapı kolları

Evinizdeki herkes tuvaleti kullandığında, hapşırdığında veya yemek hazırladığında ellerini her seferinde yıkıyor mu? Muhtemelen hayır. Bakterilerle dolu veya virüs yüklü olan sadece banyonun kapı kolu değil, evin etrafındaki tüm kapı kolları, kulplar, düğmeler ve elektronik tuş takımları da oluyor. Dezenfektan bir bezle hızlı bir silme sorunu çözecektir. Oda başına bir mendil kullandığınızdan emin olun. Tek bir mendil, düğmelerle dolu bir evi dezenfekte etmez!

Kesme tahtası

Mutfaktaki gıda kaynaklı bakteriler, bir evde en yaygın hastalıkların nedenidir. Çiğ olan, yanlış kullanılmış yiyeceklerden, yıkanmamış ürünlerden ve uygun olmayan yiyecek sıcaklıklarından kaynaklanan bulaşma, bakterilerin üreme alanlarıdır. Kesme tahtaları, özellikle ahşap olanlar, en kötü bakterileri barındıran yerlerden biridir, çünkü bakteriler yüzeydeki küçük kesiklere ve çentiklere yerleşebilir. Kesme tahtaları her kullanımdan sonra sıcak sabunlu suda yıkanmalı, et ve sebzeler için ayrı tahtalar kullanılmalıdır.

Mutfak süngerleri

Kötü kokulu bir süngerin kokusunu aldığınızda, kokladığınız şey sünger gözeneklerinde gizlenen koliform bakterilerinin (Salmonella veya E.coli) kokusudur. Bir de tezgahı silmek için o süngeri kullandığınızda, tüm yüzeylere o bakteriden ince bir tabaka yaymış olursunuz. Süngeri mikrodalgada birkaç dakika bekletmek her zaman işe yaramaz. Süngerleri gerçekten temizlemek için kaynar suda ağır iş dezenfektanı ile temizlenmelidir. Ayrıca süngerleri birkaç haftada bir değiştirmek en iyi tercihtir.

Yeniden Kullanılabilir Alışveriş Çantaları

Yeniden kullanılabilir alışveriş poşetleri çevre için harikadır ancak ailenizin sağlığı için tehlike oluşturabilirler. Market alışverişi için her doldurduğunuzda, sızdıran et paketinden, yıkanmamış üründen ve diğer kirli paketlerden gelen bakteriler de torbalara girer. Eve geldiğinizde, çantalar boşaltılır ve genellikle bir sonraki alışveriş gezisine kadar sıcak bir arabanın bagajında saklanır. Isı, torbalarda kalan bakterilerin büyümesini teşvik eder. Et, sebze ve çiğ gıdalar için kullanılan poşetlerin her kullanımdan sonra yıkanması önemlidir. Yanlışlıkla çapraz kontaminasyonu önlemek için herhangi bir kimyasal temizlik ürünü için bir torba belirlemek iyi bir fikirdir.

Evcil Hayvan Oyuncakları ve Mama Kaseleri

Evcil hayvanlarımız ailenin bir parçasıdır ve mümkün olduğunca sağlıklı kalmalarını istemek de oldukça doğaldır. Çoğumuz bulaşıkları her kullanımdan sonra bulaşıkların üzerinde bakteri üremesini ve bizi hasta etmesini önlemek için yıkarız. Peki aynı şeyi evcil hayvanınız için de yapıyor musunuz?

Pet kaseler, hayvanın ağzındaki bakteriler ve yemek artıkları ile doldurulur ve her kullanımdan sonra çoğalır. Kaseler her yemekten sonra sıcak su ve sabunla yıkanmalıdır. Aynı muamele sıklıkla evcil hayvan oyuncaklarına da yapılmalıdır.