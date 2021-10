Her an dokunuyoruz! İşte tuvaletten daha kirli 8 eşya

Cep Telefonları Cep telefonunuzu tuvalette biraz zaman geçirmek için banyoya hiç götürmeseniz bile, dokunduğunuz her şeyden ve her yüzeyden gelen bakterilerle kaplıdır. Fakat doğru malzemelerle temizlik çok basittir: Biraz alkol, damıtılmış su ve mikrofiber bir bezle telefonunuzu tertemiz hale getirebilirsiniz. Temizlik yaparken kulaklıklarınızı ve diğer aksesuarlarınızı temizlemeyi unutmayın.

Klavyeler ve Uzaktan Kumandalar Dizüstü bilgisayarınızın klavyesine veya televizyon, oyun sistemlerinin uzaktan kumandalarına günde kaç kez dokunuyorsunuz? Tıpkı telefonunuz gibi, kumandalar da dokunulan her zeminden mikropları bünyelerinde barındırırlar. Elektronik cihazlar için yapılmış bir dezenfektan mendil kullanırsanız kolay bir temizlik yapabilirsiniz. Bu işlem, en az her gün, ayrıca evde bir virüs veya enfeksiyon varsa daha sık yapılmalıdır.

Kesme tahtası Mutfaktaki gıda kaynaklı bakteriler, bir evde en yaygın hastalıkların nedenidir. Çiğ olan, yanlış kullanılmış yiyeceklerden, yıkanmamış ürünlerden ve uygun olmayan yiyecek sıcaklıklarından kaynaklanan bulaşma, bakterilerin üreme alanlarıdır. Kesme tahtaları, özellikle ahşap olanlar, en kötü bakterileri barındıran yerlerden biridir, çünkü bakteriler yüzeydeki küçük kesiklere ve çentiklere yerleşebilir. Kesme tahtaları her kullanımdan sonra sıcak sabunlu suda yıkanmalı, et ve sebzeler için ayrı tahtalar kullanılmalıdır.

Yeniden Kullanılabilir Alışveriş Çantaları

Yeniden kullanılabilir alışveriş poşetleri çevre için harikadır ancak ailenizin sağlığı için tehlike oluşturabilirler. Market alışverişi için her doldurduğunuzda, sızdıran et paketinden, yıkanmamış üründen ve diğer kirli paketlerden gelen bakteriler de torbalara girer. Eve geldiğinizde, çantalar boşaltılır ve genellikle bir sonraki alışveriş gezisine kadar sıcak bir arabanın bagajında saklanır. Isı, torbalarda kalan bakterilerin büyümesini teşvik eder. Et, sebze ve çiğ gıdalar için kullanılan poşetlerin her kullanımdan sonra yıkanması önemlidir. Yanlışlıkla çapraz kontaminasyonu önlemek için herhangi bir kimyasal temizlik ürünü için bir torba belirlemek iyi bir fikirdir.