Herkesin mutfağında… Hem ferah bir oda kokusu hem muhteşem bir temizlik ürünü!

Sirke, birçok alanda kullanımı sayesinde herkes için en iyi sonuçları verecek eşsiz bir ürün. Doğanın sunduğu bu sıvı, sağlık, beslenme ve hatta temizlik alanında eşsiz sonuçlar almanızı sağlıyor. Üstelik bulunduğunuz ortamda pahalı kimyasal oda spreylerine de ihtiyacınız yok. İşte sirkenin ferah bir ortam için sundukları...

Sirke Oda Kokusu Olarak Nasıl Kullanılır?

Beyaz sirke yaklaşık yüzde 5-8 asetik asitten oluşur ve alkali kokuları nötralize etmek için çalışır. Oda spreyi olarak kullanmak için bir buğulanma sprey şişesi veya atomizer bulun. Kokuya neden olan molekülleri havadan uzaklaştırmak için daha fazla yüzey alanına sahip daha küçük damlacıklar üreteceğinden, ince bir sis istiyorsunuz.

Giysilerdeki Koltuk Altı Lekeleri ve Kokusu Nasıl Giderilir?

Bayiyi bakkaldan sade eski beyaz sirke ile doldurun. Odanızın etrafını sisleyin. Sirke kokusu oldukça hızlı bir şekilde gitmeli. Sizin için biraz fazla keskin ise, sirkeyi püskürtmeden önce seyreltmeyi deneyin. Bir bardak suya bir çorba kaşığı sirke kadar inebilirsiniz.

Bir oda spreyi olarak sirkenin güzelliği, arkasında ucuz suni kokular bırakmaması ve kokuyu örtmek yerine havayı tazelemesidir. Bir koku eklemek istiyorsanız, lavanta gibi favori bir uçucu yağdan birkaç damla deneyin.

Sirke püskürtmeyi sevmiyorsanız, bazı insanlar bir odaya birkaç saat veya gece boyunca sığ bir kase sirke koymakta başarılı oldular.