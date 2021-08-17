Herkesin mutfağında… Hem ferah bir oda kokusu hem muhteşem bir temizlik ürünü!

Sirke, birçok alanda kullanımı sayesinde herkes için en iyi sonuçları verecek eşsiz bir ürün. Doğanın sunduğu bu sıvı, sağlık, beslenme ve hatta temizlik alanında eşsiz sonuçlar almanızı sağlıyor. Üstelik bulunduğunuz ortamda pahalı kimyasal oda spreylerine de ihtiyacınız yok. İşte sirkenin ferah bir ortam için sundukları...
Sirke Oda Kokusu Olarak Nasıl Kullanılır?
Beyaz sirke yaklaşık yüzde 5-8 asetik asitten oluşur ve alkali kokuları nötralize etmek için çalışır. Oda spreyi olarak kullanmak için bir buğulanma sprey şişesi veya atomizer bulun. Kokuya neden olan molekülleri havadan uzaklaştırmak için daha fazla yüzey alanına sahip daha küçük damlacıklar üreteceğinden, ince bir sis istiyorsunuz.
Giysilerdeki Koltuk Altı Lekeleri ve Kokusu Nasıl Giderilir?
Bayiyi bakkaldan sade eski beyaz sirke ile doldurun. Odanızın etrafını sisleyin. Sirke kokusu oldukça hızlı bir şekilde gitmeli. Sizin için biraz fazla keskin ise, sirkeyi püskürtmeden önce seyreltmeyi deneyin. Bir bardak suya bir çorba kaşığı sirke kadar inebilirsiniz.
Bir oda spreyi olarak sirkenin güzelliği, arkasında ucuz suni kokular bırakmaması ve kokuyu örtmek yerine havayı tazelemesidir. Bir koku eklemek istiyorsanız, lavanta gibi favori bir uçucu yağdan birkaç damla deneyin.
Sirke püskürtmeyi sevmiyorsanız, bazı insanlar bir odaya birkaç saat veya gece boyunca sığ bir kase sirke koymakta başarılı oldular.
Halı ve Püskürtülebilir Yüzeyleri Tazelemek İçin Sirke Nasıl Kullanılır?
Halıyı, ayakkabıları, çöp kutularını, bebek bezi kovalarını ve diğer püskürtülebilir yüzeyleri tazelemek için, bir sprey şişesini beyaz sirke ile doldurun ve tazeleme gereken her yere püskürtün. Evinizin eviniz gibi kokması için kokuları etkisiz hale getirecektir. Bu kullanım için bir bay ihtiyacınız yok. Herhangi bir temiz sprey şişesini kullanabilirsiniz.
Silinebilir Yüzeyleri Tazelemek İçin Sirke Nasıl Kullanılır?
Buzdolaplarını, yemek kutularını ve diğer silinebilir yüzeyleri tazelemek için bir süngeri veya bezi sirkeye batırın ve tazelemek istediğiniz öğenin tüm yüzeyini silmek için kullanın. Ardından sirkenin kurumasına izin verin. Kuruduktan sonra sirke kokusu gitmiş olmalıdır.
Sirke ile Koku Gidermenin Faydaları
Ucuz: Sirke, satın alabileceğiniz herhangi bir sprey koku gidericiden daha ucuzdur.
Sert kimyasallar yok: Salata sosu, mayonez vb. içinde her zaman sirke yersiniz. Ne olduğunu bilirsiniz ve bir bileşen listesinin kodunu çözmek için bir kimyagere ihtiyacınız yoktur.
Gerçekten temizler: Kokuları örtmek yerine yok eder,
Çevre dostu: Sadece itici gazlardan kaçınmakla kalmaz, aynı zamanda kullanılmış teneke kutular ve sprey şişeleri ile çöp veya geri dönüşüm kutusunu doldurmuyor olursunuz.