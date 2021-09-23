Hiç tahmin edemeyeceğiniz o nokta: Evinizin en kirli yeri!

Gelin evinize oda oda bir göz atalım ve gizli kir ve bakterilere ve onlardan nasıl kurtulacağınıza biraz ışık tutalım.

Mutfak, çoğu evde en yoğun kirlenen noktalardan biri ve aynı zamanda en kirli olanıdır. Bakterilerin büyümesini teşvik eden tüm elementler (ısı, nem ve yiyecek) kolaylıkla temin edilebilir. Buna çiğ et, yıkanmamış meyve ve sebzeler gibi tüm dış unsurları ve herkesin çantasındaki ve sırt çantasındaki mikropları ekleyin ve mutfak E. Coli gibi zararlı bakterilerle dolup taşıyor.

Küvet, duş kapıları ve klozetin açıkça kirli olan alanlarını temizlerken, tuvalet yakınındaki duvar gibi düz yüzeyleri dezenfektan ürünlerle silmek için zaman ayırın.

Banyo lavaboları dezenfektan mendillerle günlük olarak silinmeli ve diş fırçası tutucular ve bardaklar haftalık olarak temizlenmelidir.

Banyo havluları ve paspasları en az haftada bir sıcak suda yıkanmalı ve tamamen kurumasına izin verilmelidir. El havluları haftada birkaç kez değiştirilmelidir.

Ne yazık ki, bazı bakteriler her kullanımdan sonra banyoda kalır. Her tür koliform bakterinin kontrol altında tutulduğundan emin olmak için ışık düğmelerine, kapı kollarına ve musluk kollarına özellikle dikkat edin. Kolay günlük temizlik için bazı tek kullanımlık dezenfekte edici mendilleri el altında bulundurun.

Evinizde bir virüs veya deri döküntüsü varsa, döşemeli yüzeyleri dezenfekte etmek için sık sık değiştirilebilen ve yıkanabilen çarşaflar veya yıkanabilir örtülerle örtün.

En az haftada bir, döşemeli yüzeyler elde tutulan bir vakumla veya daha büyük bir makinenin döşeme eki ile vakumlanmalıdır. Yiyeceklerin ve evcil hayvan tüylerinin kalabileceği minderlerin altını ve aralarını temizlediğinizden emin olun. Ardından kokulu veya kokusuz bir dezenfektan spreyle tazeleyin ve temizleyin.

Bakteriler ve alerjenler için bir başka üreme alanı da mobilya döşemeleridir. Kumaş hapşırmaya, yıkanmamış ellere, evcil hayvan kepeğine ve saçına, ayak ve ayakkabıdaki kire maruz kalır. Birçok bakteri türü bu yüzeylerde birkaç gün yaşayabilir.

Tüm bu tuş takımları ve kontrolörler, elektronik cihazlarda kullanım için güvenli olan dezenfektan bir bezle günlük olarak silinmelidir. Bir kişinin soğuk algınlığı veya virüsü varsa, her kullanımdan sonra temizlenmelidir. Ayrıca lambaları, anahtar plakalarını ve kapı kollarını açmayı unutmayın.

Oturma odası, medya veya oyun odası olsun, ailenin toplandığı her yerde gizli kir ve bakteri vardır. Birinin evinizdeki tüm uzaktan kumandalara, oyun kumandalarına, klavyelere, tabletlere, kulakiçi kulaklıklara ve kulaklıklara ve cep telefonlarına kaç kez dokunduğunu düşünün. Her zaman eller temiz mi?

Yatak odası

Yatak odanızda yarattığınız o güzel, dinlendirici vaha mantar, bakteri ve binlerce akar ve böcek barındırabilir. Bu tehlikelerin çoğu aslında yatağınızda gizleniyor.

Yataklar, uyumak, yemek yemek, çalışmak ve her şey için kullanılır. Çarşaflar, battaniyeler, yorganlar ve yatak örtüleri sık yıkanmazsa, kir tutabilir ve şunlara neden olabilir:

Cilt tahrişi, egzama ve sivilceler

MRSA gibi mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar

Alerjiler ve solunum sorunları

Tüm bunları önlemek için nevresimler en az haftada bir değiştirilmeli ve uygun şekilde yıkanmalıdır. Çalışmalar, bir hafta sonra yatak çarşaflarının banyo kapı kolundan daha fazla bakteri barındırdığını göstermiştir. Dolaptan "temiz çarşaflar" çektiyseniz ve bunlar hala temiz kokmuyorsa, bunun nedeni kumaş liflerinde hâlâ vücut yağı ve kir olmasıdır.