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Hiç tahmin edemeyeceğiniz o nokta: Evinizin en kirli yeri!

Mutfak tezgahına dökülen yemek, duştaki kalıntılar veya kirli çamaşır yığını gibi evdeki bariz kirli noktaları görmek kolaydır. Peki ya özellikle kirli görünmeyen ama aslında ailenizin sağlığını etkileyebilecek noktalar?

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Giriş Tarihi: 23.09.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 12:27
Hiç tahmin edemeyeceğiniz o nokta: Evinizin en kirli yeri!

Gelin evinize oda oda bir göz atalım ve gizli kir ve bakterilere ve onlardan nasıl kurtulacağınıza biraz ışık tutalım.

Mutfak

Mutfak, çoğu evde en yoğun kirlenen noktalardan biri ve aynı zamanda en kirli olanıdır. Bakterilerin büyümesini teşvik eden tüm elementler (ısı, nem ve yiyecek) kolaylıkla temin edilebilir. Buna çiğ et, yıkanmamış meyve ve sebzeler gibi tüm dış unsurları ve herkesin çantasındaki ve sırt çantasındaki mikropları ekleyin ve mutfak E. Coli gibi zararlı bakterilerle dolup taşıyor.

Mutfakta dikkat edilmesi gereken temel alanlar şunlardır:

  • Lavabolar
  • Tezgah
  • Dolap Çekmeceleri
  • Buzdolapları
  • Küçük Ev Aletleri ve Mutfak Aletleri

Banyo

Ne yazık ki, bazı bakteriler her kullanımdan sonra banyoda kalır. Her tür koliform bakterinin kontrol altında tutulduğundan emin olmak için ışık düğmelerine, kapı kollarına ve musluk kollarına özellikle dikkat edin. Kolay günlük temizlik için bazı tek kullanımlık dezenfekte edici mendilleri el altında bulundurun.

  • Banyo havluları ve paspasları en az haftada bir sıcak suda yıkanmalı ve tamamen kurumasına izin verilmelidir. El havluları haftada birkaç kez değiştirilmelidir.
  • Banyo lavaboları dezenfektan mendillerle günlük olarak silinmeli ve diş fırçası tutucular ve bardaklar haftalık olarak temizlenmelidir.
  • Küvet, duş kapıları ve klozetin açıkça kirli olan alanlarını temizlerken, tuvalet yakınındaki duvar gibi düz yüzeyleri dezenfektan ürünlerle silmek için zaman ayırın.

Yaşam alanları

Oturma odası, medya veya oyun odası olsun, ailenin toplandığı her yerde gizli kir ve bakteri vardır. Birinin evinizdeki tüm uzaktan kumandalara, oyun kumandalarına, klavyelere, tabletlere, kulakiçi kulaklıklara ve kulaklıklara ve cep telefonlarına kaç kez dokunduğunu düşünün. Her zaman eller temiz mi?

  • Tüm bu tuş takımları ve kontrolörler, elektronik cihazlarda kullanım için güvenli olan dezenfektan bir bezle günlük olarak silinmelidir. Bir kişinin soğuk algınlığı veya virüsü varsa, her kullanımdan sonra temizlenmelidir. Ayrıca lambaları, anahtar plakalarını ve kapı kollarını açmayı unutmayın.
  • Bakteriler ve alerjenler için bir başka üreme alanı da mobilya döşemeleridir. Kumaş hapşırmaya, yıkanmamış ellere, evcil hayvan kepeğine ve saçına, ayak ve ayakkabıdaki kire maruz kalır. Birçok bakteri türü bu yüzeylerde birkaç gün yaşayabilir.
  • En az haftada bir, döşemeli yüzeyler elde tutulan bir vakumla veya daha büyük bir makinenin döşeme eki ile vakumlanmalıdır. Yiyeceklerin ve evcil hayvan tüylerinin kalabileceği minderlerin altını ve aralarını temizlediğinizden emin olun. Ardından kokulu veya kokusuz bir dezenfektan spreyle tazeleyin ve temizleyin.
  • Evinizde bir virüs veya deri döküntüsü varsa, döşemeli yüzeyleri dezenfekte etmek için sık sık değiştirilebilen ve yıkanabilen çarşaflar veya yıkanabilir örtülerle örtün.

Yatak odası

Yatak odanızda yarattığınız o güzel, dinlendirici vaha mantar, bakteri ve binlerce akar ve böcek barındırabilir. Bu tehlikelerin çoğu aslında yatağınızda gizleniyor.

Yataklar, uyumak, yemek yemek, çalışmak ve her şey için kullanılır. Çarşaflar, battaniyeler, yorganlar ve yatak örtüleri sık yıkanmazsa, kir tutabilir ve şunlara neden olabilir:

  • Cilt tahrişi, egzama ve sivilceler
  • MRSA gibi mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar
  • Alerjiler ve solunum sorunları

Tüm bunları önlemek için nevresimler en az haftada bir değiştirilmeli ve uygun şekilde yıkanmalıdır. Çalışmalar, bir hafta sonra yatak çarşaflarının banyo kapı kolundan daha fazla bakteri barındırdığını göstermiştir. Dolaptan "temiz çarşaflar" çektiyseniz ve bunlar hala temiz kokmuyorsa, bunun nedeni kumaş liflerinde hâlâ vücut yağı ve kir olmasıdır.

Gözden Geçirmeyi Atladığınız Kirli Yerler

Evinizde gözden kaçırdığınız ama hemen temizlenmesi gereken en kirli eşyalara bir göz atalım:

  • Evcil Hayvan Oyuncakları ve Besleme Kaseleri

Evcil hayvanınız güzel, temiz mama ve su kaplarını hak ediyor. Zararlı bakteri üremesini önlemek için günlük olarak bulaşık makinesinde veya elde sıcak sabunlu suyla yıkanmalı, iyice durulanmalı ve havada kurutulmalıdır.

Evcil hayvan oyuncakları koliform bakteri, maya ve küf barındırabilir. Sert oyuncaklar sıcak sabunlu suyla (en az haftada bir) temizlenmelidir ve yumuşak oyuncaklar sıcak su ve dezenfektan kullanılarak elde veya makinede yıkanabilir.

  • Anahtarlar, Çantalar ve Cüzdanlar

Her gün kullandığınız eşyalar, her gün maruz kaldığınız mikropları ve bakterileri de alır. Anahtarlıklarınızı, cüzdanlarınızı ve cüzdanlarınızı temizlemek için zaman ayırın. Çantalar genellikle en mikropludur. Yere inerler ve daha sonra evinizdeki tezgahlara ve masalara düşerler. Kumaş ve deri çantaları yerden uzak tutun ve içleri de dahil olmak üzere düzenli olarak temizleyin!

  • Sırt Çantaları ve Spor Çantaları

Sırt çantaları, okul öncesi ve yetişkinler için bir zorunluluktur. İster kamp ekipmanı taşıyor olun, ister egzersiz kıyafetleri veya kitaplar, sonunda sırt çantanızın veya spor çantanızın temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekecektir.

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