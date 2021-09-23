Hiç tahmin edemeyeceğiniz o nokta: Evinizin en kirli yeri!

Gelin evinize oda oda bir göz atalım ve gizli kir ve bakterilere ve onlardan nasıl kurtulacağınıza biraz ışık tutalım.
Mutfak
Mutfak, çoğu evde en yoğun kirlenen noktalardan biri ve aynı zamanda en kirli olanıdır. Bakterilerin büyümesini teşvik eden tüm elementler (ısı, nem ve yiyecek) kolaylıkla temin edilebilir. Buna çiğ et, yıkanmamış meyve ve sebzeler gibi tüm dış unsurları ve herkesin çantasındaki ve sırt çantasındaki mikropları ekleyin ve mutfak E. Coli gibi zararlı bakterilerle dolup taşıyor.
Mutfakta dikkat edilmesi gereken temel alanlar şunlardır:
Banyo
Ne yazık ki, bazı bakteriler her kullanımdan sonra banyoda kalır. Her tür koliform bakterinin kontrol altında tutulduğundan emin olmak için ışık düğmelerine, kapı kollarına ve musluk kollarına özellikle dikkat edin. Kolay günlük temizlik için bazı tek kullanımlık dezenfekte edici mendilleri el altında bulundurun.
Yaşam alanları
Oturma odası, medya veya oyun odası olsun, ailenin toplandığı her yerde gizli kir ve bakteri vardır. Birinin evinizdeki tüm uzaktan kumandalara, oyun kumandalarına, klavyelere, tabletlere, kulakiçi kulaklıklara ve kulaklıklara ve cep telefonlarına kaç kez dokunduğunu düşünün. Her zaman eller temiz mi?
Yatak odası
Yatak odanızda yarattığınız o güzel, dinlendirici vaha mantar, bakteri ve binlerce akar ve böcek barındırabilir. Bu tehlikelerin çoğu aslında yatağınızda gizleniyor.
Yataklar, uyumak, yemek yemek, çalışmak ve her şey için kullanılır. Çarşaflar, battaniyeler, yorganlar ve yatak örtüleri sık yıkanmazsa, kir tutabilir ve şunlara neden olabilir:
Tüm bunları önlemek için nevresimler en az haftada bir değiştirilmeli ve uygun şekilde yıkanmalıdır. Çalışmalar, bir hafta sonra yatak çarşaflarının banyo kapı kolundan daha fazla bakteri barındırdığını göstermiştir. Dolaptan "temiz çarşaflar" çektiyseniz ve bunlar hala temiz kokmuyorsa, bunun nedeni kumaş liflerinde hâlâ vücut yağı ve kir olmasıdır.
Gözden Geçirmeyi Atladığınız Kirli Yerler
Evinizde gözden kaçırdığınız ama hemen temizlenmesi gereken en kirli eşyalara bir göz atalım:
Evcil hayvanınız güzel, temiz mama ve su kaplarını hak ediyor. Zararlı bakteri üremesini önlemek için günlük olarak bulaşık makinesinde veya elde sıcak sabunlu suyla yıkanmalı, iyice durulanmalı ve havada kurutulmalıdır.
Evcil hayvan oyuncakları koliform bakteri, maya ve küf barındırabilir. Sert oyuncaklar sıcak sabunlu suyla (en az haftada bir) temizlenmelidir ve yumuşak oyuncaklar sıcak su ve dezenfektan kullanılarak elde veya makinede yıkanabilir.
Her gün kullandığınız eşyalar, her gün maruz kaldığınız mikropları ve bakterileri de alır. Anahtarlıklarınızı, cüzdanlarınızı ve cüzdanlarınızı temizlemek için zaman ayırın. Çantalar genellikle en mikropludur. Yere inerler ve daha sonra evinizdeki tezgahlara ve masalara düşerler. Kumaş ve deri çantaları yerden uzak tutun ve içleri de dahil olmak üzere düzenli olarak temizleyin!
Sırt çantaları, okul öncesi ve yetişkinler için bir zorunluluktur. İster kamp ekipmanı taşıyor olun, ister egzersiz kıyafetleri veya kitaplar, sonunda sırt çantanızın veya spor çantanızın temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekecektir.