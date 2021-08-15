Ufak dokunuşlarla yaşam alanlarınızı değiştirin: Dekorasyon trendleri

KULLANILABİLİR ŞIKLIK

İç mimar Kate Lester'a göre bu yıldan itibaren mimaride şık tasarımlar ve kullanışlı parçalar bir araya geliyor. Bu nedenle dayanıklı kumaşlar, konforlu döşemeler ve mobilya parçalarının hem şık hem de çok yönlü kullanımı ideal alternatiflerden biri olacak gibi görünüyor. Örneğin; bir çalışma masasını yatağınızın yanına koyarak hem komodin hem de çalışma alanı kullanabilir, böylece yerden tasarruf etmenizi kolaylaştırmak yeni bir dekorasyon fikri olarak uygulanabilir.

İÇ MEKAN BİTKİLERİ

İç mekanda bitki yetiştirmek, yeni bir dekorasyon fikri olmasa da 2021'de mekanları daha ferah hale getirmenin önemli yollarından biri olarak sunuluyor. İç mimar Emilie Munroe, iç mekanda yarattığı sakinleştirici etki ve refahlatan görünümleri ile dekorasyonun vazgeçilmez parçalarından biri haline geleceğini belirtiyor. Hem estetik hem de yaşamı onaylayan işlevsel tarafı sayesinde yeriniz olmasa bile masa üzerinde ufak bir bitki yerleştirmek, dekorasyonda farklı bir tarza ulaşmanızı sağlayabilir. Bakımı kolay sukulentler, ufak kaktüsler ve ortamın rengine uygun saksılarla farklı bir dekorasyon oluşturabilirsiniz.