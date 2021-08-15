Ufak dokunuşlarla yaşam alanlarınızı değiştirin: Dekorasyon trendleri

2021'de yaşam alanlarınızda yapacağınız ufak dokunuşlar sayesinde eşsiz bir estetik yakalayabilirsiniz. İşte yapabileceğiniz değişimler…
KULLANILABİLİR ŞIKLIK
İç mimar Kate Lester'a göre bu yıldan itibaren mimaride şık tasarımlar ve kullanışlı parçalar bir araya geliyor. Bu nedenle dayanıklı kumaşlar, konforlu döşemeler ve mobilya parçalarının hem şık hem de çok yönlü kullanımı ideal alternatiflerden biri olacak gibi görünüyor. Örneğin; bir çalışma masasını yatağınızın yanına koyarak hem komodin hem de çalışma alanı kullanabilir, böylece yerden tasarruf etmenizi kolaylaştırmak yeni bir dekorasyon fikri olarak uygulanabilir.
İÇ MEKAN BİTKİLERİ
İç mekanda bitki yetiştirmek, yeni bir dekorasyon fikri olmasa da 2021'de mekanları daha ferah hale getirmenin önemli yollarından biri olarak sunuluyor. İç mimar Emilie Munroe, iç mekanda yarattığı sakinleştirici etki ve refahlatan görünümleri ile dekorasyonun vazgeçilmez parçalarından biri haline geleceğini belirtiyor. Hem estetik hem de yaşamı onaylayan işlevsel tarafı sayesinde yeriniz olmasa bile masa üzerinde ufak bir bitki yerleştirmek, dekorasyonda farklı bir tarza ulaşmanızı sağlayabilir. Bakımı kolay sukulentler, ufak kaktüsler ve ortamın rengine uygun saksılarla farklı bir dekorasyon oluşturabilirsiniz.
ÖRGÜ AYDINLATMA
Aydınlatmalar, her ortamda dekorasyonun en önemli tamamlayıcılarından biri. 2021'de ise favori dizayn parçalarından biri örgü ve düğüm tasarımına sahip aydınlatmalar. Nötr bir görünüme sahip ortamlara hareket kazandırmanın en iyi yolu olarak tercih edilen bu aydınlatmalar hem ortamın dizaynına hem de ışığına oldukça farklı bir hava kazandırıyor.
YILIN FAVORİ RENGİ: BLUSH
Soft renk tonları, yılın en dikkat çeken dekorasyon seçeneklerinden biri. Özellikle blush renk tonları sayesinde ortamda ferah ve nötr bir görünüm oluşturabilirsiniz. Yatak odalarından salonlara kadar geniş bir kullanım alanı yakalayabileceğiniz bu renk tonu sayesinde ortama farklı bir hava kazandırabilirsiniz.
KARELİ KUMAŞLAR
Nostaljik etkisiyle insanları mutlu eden pötikareli kumaşlar, yılın favorileri arasında yer alıyor. Kareli battaniyeler veya puf döşemeleri ile yaşam alanlarınızda yarattığınız hareketlilik, renk seçenekleri ile canlı veya soft bir görüntü oluşturmanıza da olanak tanıyor.