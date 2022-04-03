Uykularınızı kahveden daha çok kaçıracak! Yatak odanızda bu varsa…

Farkında olmadan tüm uyku süreçlerini etkileyebilirsiniz. Bu nedenle seçenekleri göz önünde bulundururken odanın konforundan yatakta doğru kumaşların seçimine kadar birkaç ayrıntıyı gözden geçirmek önemli. İşte uykularınızı kaçıran o "11 hata"...
ESKİ YASTIKLAR
Yastıklar 1,5 yılda bir değiştirilmelidir. Hafıza efektli yastıklar 3 yıla kadar daha uzun süre kullanılabilir. Ancak 5-6 yaşında bir yastık kullanıyorsanız, vücudunuz yeterince destek almayacak ve uykunuz o kadar rahat olmayacaktır. Bir yastığı değiştirmeniz gerekip gerekmediğini kontrol etmek için yastık kılıfını çıkarın ve yastığa dikkatlice bakın. Ter lekeleri var mı? Yıpranmış mı? Kötü bir kokusu var mı? Yastıklar ölü deri hücrelerini, küfü, keneleri ve mantarları toplar. Zamanla, yastığın ağırlığının 1/2'ye kadarı bu tür istenmeyen bileşenlerden oluşabilir. Ve uykunuzu bozacak alerjilere neden olabilirler.
KOKU KAYNAKLARI
Sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etkisi olan ve uykuya dalmamıza yardımcı olan kokular vardır . Bu nedenle birçok yatak odasında farklı kokular bulunur. Ancak çok fazla koku varsa, etki tam tersi olabilir. Çok fazla koku kullanmayın ve sıkıldığınızda değiştirin.
YANLIŞ YATAK
En sevdiğiniz uyku pozisyonu bile önemlidir. Örneğin; yan yatmayı tercih ediyorsanız, omuzlar ve kalçalar gibi baskı noktalarındaki yükü hafifletmek için hafızalı yatak seçmek daha iyidir. Aynı zamanda sırt üstü uyuyanlar için, omurgayı düz tutmak için daha sert yataklarda uyumak daha iyidir. Aynı durum yüz üstü yatanlar için de geçerlidir.
YANLIŞ NEVRESİMLER
Pamuk, temiz ve doğal olduğu için yatak çarşafları için iyi bir malzeme olduğuna inanılıyor. Ama uyku için en iyi seçim değil. Pamuk, saç ve ciltteki teri aktif olarak emer, bu da daha sık yıkanması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, kuruması uzun zaman alır, bu nedenle uyurken ısınma eğilimi gösterirseniz, çarşaflar teri emer ve ıslanır. En iyi alternatif, ipek yatak çarşaflarıdır. İyi termal iletkenliğe sahiptirler, bu da kışın sıcak, yazın serin oldukları anlamına gelir. Nevresimler alerjik reaksiyonlara neden olmaz ve toz akarlarına karşı dayanıklıdır. Ayrıca cilt ve saç üzerinde iyi bir etkiye sahiptirler.
FAZLA SAYIDA BİTKİ
Yatak odasında çok fazla bitkinin de olumsuz sonuçları olabilir. Bir yandan oksijen üretirler ve CO2'yi emerler. Ancak diğer yandan, üzerlerinde toz birikir ve bu da nefes almayı olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, bazı bitkiler CO2'yi emmek yerine havaya da ekleyebilir. Bu nedenle fazla sayıda bitki yerine daha dikkatli bir seçim yaparak oksijen oranını artıran fakat geceleri yoğun bir karbondioksit üretmeyen bitkiler tercih edilebilir.
YANLIŞ YASTIK
Mükemmel yastığı seçmek bireysel bir süreçtir. Ama birkaç kriter var. Kuş tüyü yeterince temiz değilse, kuş tüyü yastıklar alerjik reaksiyona neden olabilir. Sentetik yastıklar hızla şeklini kaybeder ve değiştirilmesi gerekir. Yün yastıklar oldukça sağlamdır ancak küf ve toz akarlarına karşı dayanıklıdır. Hafızalı köpük yastıklar giderek daha popüler hale geliyor. Yastığın şekli, yükü omurgadan almak için omuz, boyun ve kafa yapısına uyum sağlar. Ama aynı zamanda bir dezavantajı, ısıyı fazla korumalarıdır. Bu da rahatsızlığa neden olabilir. Yastığın yüksekliği omuzları, boynu ve başı omurgaya göre eşit bir şekilde getirmek için yeterli olmalıdır. Çok yüksek veya çok alçak olan yastıklar, omurga üzerinde ek bir etkiye neden olabilir ve uyku kalitenizi daha da kötüleştirebilir. Yastık kılıfı, yastığın tam boyutunda olmalıdır.
MEKANİK BİR SAAT
Mekanik saatler bazen oldukça gürültülü olabilir. Genellikle, tik taklarına dikkat etmeyiz. Ancak uykuya dalmaya çalışırken çıkan ses oldukça rahatsız edici olabilir.
DAĞINIKLIK
Yerdeki ve sandalyelerdeki giysi yığınları ve genel bir dağınıklık, tahrişe ve strese neden olabilir ve uyku kalitenizi bozabilir. Bu yüzden yatak odanızı temiz tutmak daha iyidir. Sıklıkla ihtiyaç duymadığınız eşyaların olduğu kutuları görmemek için yatağınızın altına koyabilirsiniz.
ELEKTRONİK CİHAZLAR
Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve TV'ler gibi farklı elektromanyetik radyasyon kaynaklarını yatağınızın yakınında tutmanız önerilmiyor. Bazı çalışmalara göre, elektromanyetik radyasyon melatonin üretimi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.
ÇOK FAZLA MOBİLYA
Dağınık bir yatak odası görsel olarak daha rahatsız edici hale gelir, mobilyalar çok fazla toz toplar ve odanın izlenimi de oldukça bunaltıcı bir his yaratabilir. Bu nedenle yatak odanızda gereksiz mobilyalardan kaçınmak daha iyidir. Yatak odasında daha az şey varsa uykunuz çok daha kaliteli olacaktır.
PARLAK BİR DEKORASYON
Yatak odası, gözleriniz dahil vücudunuzun dinlenmesine izin vermelidir. Parlak duvarlar, bir sürü biblo, agresif resimlere sahip tablolar ve birçok küçük ayrıntı… Tüm bunlar, uykuya dalmak için oldukça yorucu bir etkiye sahiptir. Daha sakin bir tasarımınız varsa, uykuya çok daha rahat dalabilirsiniz.