Uykularınızı kahveden daha çok kaçıracak! Yatak odanızda bu varsa…

Farkında olmadan tüm uyku süreçlerini etkileyebilirsiniz. Bu nedenle seçenekleri göz önünde bulundururken odanın konforundan yatakta doğru kumaşların seçimine kadar birkaç ayrıntıyı gözden geçirmek önemli. İşte uykularınızı kaçıran o "11 hata"...

ESKİ YASTIKLAR

Yastıklar 1,5 yılda bir değiştirilmelidir. Hafıza efektli yastıklar 3 yıla kadar daha uzun süre kullanılabilir. Ancak 5-6 yaşında bir yastık kullanıyorsanız, vücudunuz yeterince destek almayacak ve uykunuz o kadar rahat olmayacaktır. Bir yastığı değiştirmeniz gerekip gerekmediğini kontrol etmek için yastık kılıfını çıkarın ve yastığa dikkatlice bakın. Ter lekeleri var mı? Yıpranmış mı? Kötü bir kokusu var mı? Yastıklar ölü deri hücrelerini, küfü, keneleri ve mantarları toplar. Zamanla, yastığın ağırlığının 1/2'ye kadarı bu tür istenmeyen bileşenlerden oluşabilir. Ve uykunuzu bozacak alerjilere neden olabilirler.

KOKU KAYNAKLARI

Sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etkisi olan ve uykuya dalmamıza yardımcı olan kokular vardır . Bu nedenle birçok yatak odasında farklı kokular bulunur. Ancak çok fazla koku varsa, etki tam tersi olabilir. Çok fazla koku kullanmayın ve sıkıldığınızda değiştirin.