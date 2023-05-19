Yatak odanız hiç olmadığı kadar dinlendirici! Girdiğinizde çıkmak istemeyeceksiniz

Sevdiğiniz renklerden tasarımlara kadar birbirinden farklı aşama gözünüzü korkuttuğunda riske girmeden, çabasız bir odaya sahip olmak isteyebilirsiniz. Fakat aslında en iyi seçeneklerden biri; neleri bir araya getirebileceğinize dair bir fikre sahip olmaktır. İşte yatak odanızı yeniden yaratacak o adımlar…

SEVDİĞİNİZ BİR RENK ŞEMASI SEÇİN

Duvarlarınızın rengi, yatak odanızın genel havası üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Sakinleştirici ve dinlendirici bir alan istiyorsanız mavi, yeşil veya lavanta gibi yumuşak, sessiz renkleri seçin. Daha enerji verici ve canlandırıcı bir alanı tercih ediyorsanız sarı, turuncu veya kırmızı gibi daha parlak renkleri seçin. Fakat dinlendirici bir yatak odası, ertesi güne daha hafif uyanmanızı sağlayabileceği için bej, kese kağıdı gibi tonları da tercih edebilirsiniz.

YATAK TAKIMINIZA KATMANLAR EKLEYİN

Yatak takımlarınızı katmanlara ayırmak, yatak odanıza doku ve ilgi katmanın harika bir yoludur. Benzersiz bir görünüm yaratmak için çeşitli kumaşlar, renkler ve desenler kullanabilirsiniz.