1 kaşığı tatlı isteğini anında bitiriyor! Kilo vermenin en kolay yolu…

"Vişne suyu aşırı derecede tatlı olmasa da, benzersiz lezzet profili, dildeki tatlıyı algılayan reseptörleri tatmin ederek, daha sağlıklı bir şekilde tatlı yediğiniz hissini sağlayabilir."

Ayrıca, vişne suyunun daha sağlıklı uykuyu teşvik ettiği söyleniyor; bir çalışmada, yetişkinlerde uykusuzluk şiddetini azalttığı bulundu.

Dr. Glazer şöyle diyor: "Daha iyi bir uyku, iştahı düzenlemeye ve potansiyel olarak iştahı azaltmaya yardımcı olabilir."