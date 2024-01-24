1 kaşığı tatlı isteğini anında bitiriyor! Kilo vermenin en kolay yolu…

Bazı etkili tüyolar, karşınıza çıkabilecek hamur işlerine, çikolatalara, keklere ve tatlılara hayır demenize yardımcı olarak o zorlayıcı tatlı tutkusunu alt etmenize yardımcı olabilir.
90 SANİYE DİKKATİNİZİ DAĞITMAYA ÇALIŞIN
Belirli bir tatlı hakkında düşünmeyi bırakamıyorsanız veya şeker ihtiyacınızı karşılayana kadar işinize konsantre olamıyorsanız, Klinik Psikolog Dr. Daniel Glazer sadece 60 ila 90 saniye Dikkatin dağılmasının fark yaratabileceğini söyledi.
"Kısa bir yürüyüşe çıkmak, bir arkadaşımızı çağırmak, hareketli müzik dinlemek, yemek istediğiniz tatlılara bakmamıza 'mola' vermenizi sağlayacak hemen hemen her türlü aktivite, isteğin yoğunluğunu dağıtmaya yardımcı olabilir."
Dr. Glazer, bu durumun nedenini şöyle açıklıyor, "Bir nevi beynimizi ve bedenlerimizi bir anlığına sıfırlıyor."
TARÇINLI SAKIZ ÇİĞNEYİN
Bir dahaki sefere, canınız çok fazla tatlı yemek istediğinde, tarçın aromalı sakız çiğnemeyi deneyin. Dr. Glazer, bunun farklı tadı nedeniyle özellikle etkili olduğunu söylüyor.
Şöyle diyor: "Tatlı isteğini yönetmek için başka tatlar da kullanılabilir."
"Tarçınlı veya nane gibi diğer tatlarla birleştirilmiş sakız iyi sonuç verebilir. Önemli olan, lezzetinin size hitap etmesi ve duyusal bir dikkat dağıtıcı olması, bu da gerçek şeker alımı olmadan isteğinizin karşılanmasına yardımcı olacaktır."
VİŞNE SUYU İÇİN
Dr. Glazer, "ön çalışmalar vişnelerdeki bileşiklerin antioksidan ve antiinflamatuar özelliklerini vurgulamaktadır" diyor.
Şöyle diyor: "Ayrıca, vişne suyunun organik asitlerden kaynaklanan ekşiliği, tatlılığa duyarlı tat reseptörlerini uyarabilir."
"Vişne suyu aşırı derecede tatlı olmasa da, benzersiz lezzet profili, dildeki tatlıyı algılayan reseptörleri tatmin ederek, daha sağlıklı bir şekilde tatlı yediğiniz hissini sağlayabilir."
Ayrıca, vişne suyunun daha sağlıklı uykuyu teşvik ettiği söyleniyor; bir çalışmada, yetişkinlerde uykusuzluk şiddetini azalttığı bulundu.
Dr. Glazer şöyle diyor: "Daha iyi bir uyku, iştahı düzenlemeye ve potansiyel olarak iştahı azaltmaya yardımcı olabilir."
ŞEKERİN YERİNE BAHARAT KULLANIN
Psikolog Dr. Rachael Molitor'a göre, pişirme ve yemek tariflerinde şekeri baharatlarla değiştirmek, şeker tüketiminizi azaltabilir ve 'tatlıya olan düşkünlüğünüzü' kandırarak iştahınızı tatmin edebilir.
Şöyle diyor: "Yenibahar, zencefil, kakule, hindistan cevizi ve tarçın gibi baharatları eklemek, yüksek şekere hücum etmeden güçlü ve tatlı bir şeye olan ihtiyacınızı karşılayabilir."
Yoğurda veya yulafınıza tarçın ekleyebilir, zencefil çayı içebilir veya öğle yemeğinde tavuğunuzu yenibaharla tatlandırabilirsiniz.
ÖNCE SU İÇİN
İştahınızın susuzluğun bir işareti olabileceğini duymuş olabilirsiniz. Dr. Molitor, beynimizin açlık ve susuzluk sinyallerinin benzer olabileceğini ve bunun da kafa karışıklığına yol açabileceğini açıklıyor.
Şöyle diyor: "Beyindeki hipotalamus hem susuzluk hem de açlık sinyallerini düzenliyor ve bu sinyaller bazen birbirine karışabiliyor ve yanlış yorumlanabiliyor."
"Susuz kaldığınızda, depolanan enerjiyi verimli bir şekilde işlemezsiniz, bu nedenle hızlı enerji artışı için şeker tüketmek yerine su içmek, enerji depolarının kullanılmasına yardımcı olabilir." Günde en az altı ila sekiz bardak su (1,2 L) içtiğinizden emin olun.
DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN
Sakız veya diş macununun taze nane aroması, çikolata veya bisküvi fikriyle pek uyumlu değildir. Dr. Molitor şunları söylüyor: "Taze nane tadı ve hissi, tatlar birbiriyle çatıştığı için şekerli tatlıları tüketme eğiliminizi azaltır."