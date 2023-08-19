14 günde göbek yağlarından kurtulun! Dümdüz bir karına sahip olmak için yemeklerden önce bunu için…

DAHA FAZLA KIRMIZI RENKLİ SEBZE VE MEYVE YİYİN

Tabağınızda meyve ve sebzeler ne kadar renkli olursa o kadar sağlıklı olduğunu duymuş olabilirsiniz. Doktor Lisa Young şöyle diyor: "Kilo vermeye yardımcı olmak için renkli sebze ve meyve alımını artırmak çok önemlidir. Bununla birlikte, farklı sebze türlerinin farklı sağlık yararları vardır, bu nedenle renkleri çeşitlendirmek önemlidir."

Göbek yağını yakmak istiyorsanız, Young'ın başvuracağınız ipuçlarından biri, flavonoidlerle dolu oldukları için diyetinize daha fazla kırmızı renkli meyve ve sebze eklemektir. "Araştırmalar, antosiyaninler ve flavonoid polimerler gibi flavonoidlerin kilo kaybına ve obezitenin önlenmesine katkıda bulunabileceğini göstermiştir" diyor.