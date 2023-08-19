14 günde göbek yağlarından kurtulun! Dümdüz bir karına sahip olmak için yemeklerden önce bunu için…

Diyetisyen Laura Burak, 14 günde göbek yağlarını eritmek için neler yapabileceğinize dair puçlarını paylaşıyor…
ÖĞÜNLERİNİZE ACI YAPRAKLI SEBZELERLE BAŞLAYIN
Uzmanlarımızdan ilk profesyonel ipucu? Her öğüne acı yapraklı yeşilliklerle başlamaya çalışın. Diyetisyen Tammy Lakatos Shames, "Kalorileri çok düşük, açlığı azaltıyorlar ve lifleriyle tok tutmaya yardımcı oluyorlar. Böylece daha az kalori alacaksınız" diye açıklıyor.
Diyetisyen Lyssie Lakatos,"Siz farkına bile varmadan, kiloların erimeye başladığını göreceksiniz!" diyor.
Acı yapraklı yeşillikler ayrıca sindirim enzimlerinizin akışını harekete geçirerek sindirime yardımcı olur, onları hazımsızlık, şişkinlik ve mide rahatsızlığına karşı mükemmel savaşçılar yapar ve düz bir karın elde etme hedefinizi destekler. Diyetisyenler "Düz bir karın için, yemeğinize karahindiba yeşillikleri ile başlayın çünkü prebiyotik lifleri aynı zamanda mikrobiyomun sağlığını iyileştirmeye yardımcı olacak ve bu da şişkinliği, gazı ve şişkin bir göbeği azaltacaktır" diye ekliyor.
KARIN KASLARINIZI SIKIN
Karın kaslarınızı "sıkmayı" denediniz mi? Bunu yapmak, düz bir karına sahip olmada önemli bir fark yaratabilir. Diyetisyenler bu yönteme güvenerek, nefes verirken karın kaslarınızı içe ve arkaya doğru çekerek göbeğinizi sıkı bir şekilde sıkarak çalıştırmanız öneriyor.
"Merkezden içeri çekerek karın kaslarınızı kasmak için kaslarınızı kullanarak karın kaslarınızı sıkıştırmayı deneyin" diye açıklıyorlar. "Göbek deliğinizden göğüs kemiğinizin arasına kadar her şeyi dikey bir çizgiden içeri ve omurganıza doğru içeri ve geri çektiğinizi düşünün."
Nefes verirken 10 saniye bu şekilde kasılı tutacaksınız. Ardından, yavaş yavaş bırakın ve egzersizi her gün en az üç kez 10 tekrar olacak şekilde tekrarlayın. Diyetisyenler, "Bu, iyi bir duruş oluşturur ve karın kaslarını uyandırır ve karın kaslarınızın dışarı çıkmasını kolaylaştırır, şişkin görünmelerini önler" diyor.
YEŞİL ÇAY TÜKETİN
Gün boyunca yeşil çayın tadını tüketmek, 14 günde göbeğinizi düzleştirmenin bir başka basit ama mükemmel yoludur. Bu sağlıklı içeceği yudumlamak, şişkinlik yapan şeker ve tuz gibi şeyleri dışarı atmanıza yardımcı olurken, aynı zamanda yeteri kadar sıvı tüketmenizi sağlar.
Diyetisyenler, "Yeşil çayı, günde dört ila beş bardak içmenin, kilo vermeyi teşvik etmeye ve metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olduğu gösterildi" diyor. "Yeşil çay ayrıca kilo almayı kolaylaştıran iltihaplanmaya karşı da savaşır."
DAHA FAZLA KIRMIZI RENKLİ SEBZE VE MEYVE YİYİN
Tabağınızda meyve ve sebzeler ne kadar renkli olursa o kadar sağlıklı olduğunu duymuş olabilirsiniz. Doktor Lisa Young şöyle diyor: "Kilo vermeye yardımcı olmak için renkli sebze ve meyve alımını artırmak çok önemlidir. Bununla birlikte, farklı sebze türlerinin farklı sağlık yararları vardır, bu nedenle renkleri çeşitlendirmek önemlidir."
Göbek yağını yakmak istiyorsanız, Young'ın başvuracağınız ipuçlarından biri, flavonoidlerle dolu oldukları için diyetinize daha fazla kırmızı renkli meyve ve sebze eklemektir. "Araştırmalar, antosiyaninler ve flavonoid polimerler gibi flavonoidlerin kilo kaybına ve obezitenin önlenmesine katkıda bulunabileceğini göstermiştir" diyor.
SAĞLIKLI YAĞLARDAN YARDIM ALIN
Tüm yağlar kötü değildir. Aslında, diyetinize sağlıklı yağlar eklemek, kilo vermenin ve göbeğinizi düzleştirmenin harika bir yoludur. Her şeyde olduğu gibi, porsiyon kontrolünün anahtar olduğunu unutmayın.
Dr. Young, "Sağlıklı yağlar, kilo vermeye ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olduğu söylenen tekli doymamış yağlar içerir" diyor. "Ayrıca sizi daha uzun süre tok tutmanıza yardımcı olurlar. Örneğin avokadolar, sindirim sistemimizin yanı sıra kilo yönetimi ve kilo kaybı için çok önemli olan diyet lifi açısından yüksek mükemmel bir sağlıklı yağdır."
DAHA FAZLA YAĞSIZ PROTEİN TÜKETİN
Yalın protein, herhangi bir sağlıklı diyetin ayrılmaz bir parçasıdır ve düz karın hedefinize ulaşmanızı destekler. Dr. Young, "Protein, özellikle yağsız kaynaklar, dolgunluk hissine yardımcı olur ve sizi yemekten sonra uzun süre tok hissetmenizi sağlar" diyor.
"Ayrıca protein, yağsız etlerde, bazı deniz ürünlerinde ve kara lahanada bulunan kolini içerir. Araştırmalar, kolinin vücut yağını yakmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ayrıca protein, metabolizmayı hızlandırmaya ve iştahı azaltmaya da yardımcı olabilir ki bu karın bölgesinde kilo kaybı için çok önemlidir."
SU İÇMEYİ UNUTMAYIN
Diyetisyen Burak, "Birincisi, kulağa mantıksız gelebilir ama daha fazla su için" diyor. Kronik olarak susuz kalmak, her vücut işlemi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve böbreklerinizin ve karaciğerinizin atıkları etkili bir şekilde ortadan kaldırmasını engelleyebilir.
"Örneğin, tuzlu bir yemeği dışarı atacak kadar su olmadan tükettiğinizde, göbek bölgenizde şişkinlik hissedebilirsiniz" diye ekliyor.
Yemek yemeden önce içtiğiniz su hem sizi daha tok hissettirir hem de daha az kalori almanızı sağlar.