30 günde incecik bir bele sahip olmanın yöntemi! Tabağınızdaki ufak bir değişiklik yetiyor

Yiyecek kalitesi, besin bileşimi, öğünler gibi faktörlere dikkat ederek 30 günde belinizi inceltebilirsiniz. Ayrıca yapılan egzersiz miktarı ve türü, stres düzeyi, uyku kalitesi gibi ayrıntılar da bel çevresindeki yağlanmada önemli bir rol oynar. İşte incecik bir bele sahip olmanın en iyi yolları…
ŞEKER TÜKETİMİNİ AZALTIN
Bel çevreniz, genel şeker alımınızı azaltmanız sonucunda kolaylıkla incelebilir. Kremalı ve şuruplu kahve karışımlar, şekerli asitli içecekler, şekerlemeler, hamur işleri, çeşniler, tahıllar ve çok çeşitli diğer işlenmiş gıdalarda ilave şeker bulunabilir.
Şeker obeziteyi teşvik eden önemli ayrıntılardan biri. Bu nedenle diyetinizden rafine şekeri çıkarın ve en azından yarıya indirmeye çalışın. Sabah kahvenizde daha az şeker kullanın, tatlı olarak bir kase dondurma yerine bir kare bitter çikolatanın tadını çıkarın ve zayıflamanın basit yolları için atıştırmalık saatlerinde daha hafif ve şekerli olmayan şeyleri tüketin.
KAHVALTIDAKİ PROTEİN ORANINI ARTIRIN
Yoğun bir iş ve okul hayatı olan kişiler için kahvaltı genellikle geçiştirilen ve atlanan bir öğün. American Society for Nutrition'a göre, kahvaltınıza protein eklemek kilo vermeyi ve kas sağlığını iyileştirmeyi sağlayabilir . Aynı zamanda tokluk ve glikozun düzenlenmesi ile de bağlantılıdır. Bunların hepsi, incelmiş bir bele yardımcı olabilecek faktörlerdir.
Sabah protein alımınızı artırmak zor olmak zorunda değildir. Smoothie'nize süzme yoğurt ekleyin, bazı meyvelerle lor peynrinin tadını çıkarın veya en az çaba gerektiren lezzetli veya tatlı, proteinle dolu bir kahvaltı için en sevdiğiniz peynir veya fındık ezmesi ile yumurtayı birlikte tüketin.
LİF TÜKETİMİNİZİ ARTIRIN
Ne yazık ki, birçok yetişkin bu önemli besini yetersiz tüketmektedir. Lif, gün boyunca daha tok hissetmenize yardımcı olur, bu da daha az atıştırmayı sağlayabilir ve aynı zamanda sindirim sağlığını da destekler. Lif ayrıca vücudunuzdaki glikoz emilimini yavaşlatarak daha kararlı enerjiye yol açabilir.
Meyve ve fındıkla doldurulmuş bir kase yulaf ezmesi, tokluğu destekleyen yüksek lifli bir yemek oluşturur. Fıstık ezmeli tam tahıllı tost veya üzerinde tohum ve meyve bulunan bir süzme yoğurt, kahvaltıda daha fazla lif tüketmek için diğer kolay seçeneklerdir.
YOĞUN BİR AÇLIK ÇEKMEKTEN KAÇININ
Meşguliyet, atıştırmayı atlamak ve öğün kaçırmak gibi sonuçlar, yoğun bir açlık krizine neden olur. Bu nedenle bir sonraki öğünde yoğun bir açlık sebebiyle aşırı besin tüketebilirsiniz. Bu durum ise; belinizi inceltmek için gösterdiğiniz çabayı kötü etkiler.
Gün boyunca atıştırmalıklar yiyerek öğünler arasında çok acıkmaktan kaçının. Her üç dört saatte bir bir şeyler yerseniz, aşırı acıkmaktan kaçınmalısınız ve öğünlerde uygun porsiyon boyutlarına izin vermelisiniz. Atıştırmalıklarınızın ürün ve biraz protein veya yağ içerdiğinden emin olun. Humuslu sebzeler, fıstık ezmeli elma veya peynir ve üzüm, atıştırmalık kombinasyonlarına güzel örneklerdir.
YATMADAN İKİ SAAT ÖNCE YEMEYİ BIRAKIN
Öğün zamanlaması konusunda, günün son yemeğini yatmadan en az iki saat önce almayı hedefleyin. Araştırmalar, uykuya çok yakın yemek yemenin kilo alımına ve daha yüksek kalori alımına neden olarak hedeflerinize ulaşmanızı engelleyebileceğini gösteriyor.
Yine de tatlı olarak bir kare bitter çikolatanın veya bir kase meyvenin tadını çıkarabilirsiniz, sadece yatmadan önce iki saatlik sindirim süresine izin verecek şekilde zamanlayın. Bu ayrıca genel uykuyu iyileştirebilir ve reflü gibi sindirim semptomlarını azaltabilir.