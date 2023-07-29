30 günde incecik bir bele sahip olmanın yöntemi! Tabağınızdaki ufak bir değişiklik yetiyor

KAHVALTIDAKİ PROTEİN ORANINI ARTIRIN Yoğun bir iş ve okul hayatı olan kişiler için kahvaltı genellikle geçiştirilen ve atlanan bir öğün. American Society for Nutrition'a göre, kahvaltınıza protein eklemek kilo vermeyi ve kas sağlığını iyileştirmeyi sağlayabilir . Aynı zamanda tokluk ve glikozun düzenlenmesi ile de bağlantılıdır. Bunların hepsi, incelmiş bir bele yardımcı olabilecek faktörlerdir.

Sabah protein alımınızı artırmak zor olmak zorunda değildir. Smoothie'nize süzme yoğurt ekleyin, bazı meyvelerle lor peynrinin tadını çıkarın veya en az çaba gerektiren lezzetli veya tatlı, proteinle dolu bir kahvaltı için en sevdiğiniz peynir veya fındık ezmesi ile yumurtayı birlikte tüketin.