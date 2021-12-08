50 yaşında 20’lerinde bir vücut! İşte Jennifer Lopez’in gençlik sırrı olan diyet

Jennifer Lopez, uzun zamandır doğru bir egzersiz ve yeme düzenine sahip olması sayesinde vücudunu oldukça genç ve güçlü tutmayı başarıyor. Bunun için öncelikle yaşamınızı değiştirmeyi öneriyor. İşte Jennifer Lopez'in "temiz beslenme" listesi ve günlük yaşam rutini...
J.LO'NUN GENELLİKLE YEDİKLERİNİN BİR LİSTESİ:
Protein: Yumurta akı, beyaz et hindi, tavuk göğsü, domuz eti ve otla beslenmiş sığır eti gibi çoğunlukla yağsız protein kaynakları
Balık: Esas olarak somon ve levrek gibi omega-3 yağ asidi bakımından zengin balıklar
Sebzeler: Lahana ve ıspanak gibi yapraklı yeşillikler ve brokoli ve karnabahar gibi turpgillerden sebzeler
Karmaşık karbonhidratlar: Yatlı patates, esmer pirinç, kinoa, tatlı patates, yulaf ezmesi ve pirinç ekmeği
Tohumlar ve kuruyemişler: Günde bir avuç kuruyemiş (türleri belirtilmemiştir)
Süt ürünleri: Süzme yoğurt
Meyveler: Çoğunlukla çilek, yaban mersini ve ahududu gibi kırmızı meyveler
Sağlıklı yağlar: Sızma zeytinyağı
İçecekler: Su ve ara sıra kafeinsiz kahve
KAÇINILMASI GEREKEN YİYECEKLER
J.Lo'nun tipik olarak kaçındığı şeylerin bir listesi:
İşlenmiş gıdalar: İşlenmiş etler , sosis veya salam gibi hızlı yiyecek, cips, kahvaltı gevrekleri ve snack bar
Bazı sebzeler: Çoğunlukla daha yüksek miktarlarda doğal olarak oluşan şekerler içeren havuç ve tatlı mısır
Gluten içeren yiyecekler: Ekmek, makarna ve diğer gluten açısından zengin yiyecekler (Bu, diyetin birincil yaklaşımı olmasa da, J.Lo bu yiyeceklerden kaçınıyor gibi görünüyor.)
Bazı içecekler: kafeinli içecekler ve alkol
Tatlılar ve şekerler kaçınılması gereken yiyecekler listesine dahil edilmese de, Jennifer Lopez'in diyeti bunları düzenli olarak içermez. Bunun yerine, canı tatlı çektiğinde şekersiz ürünlere güveniyor. Bununla birlikte, diyet %100 kısıtlayıcı olmadığı için, arada bir, ölçülü olarak bir kurabiye veya dondurmadan hoşlanır.
POTANSİYEL FAYDALAR
Kilo Kaybına Yardımcı Olabilir
Tam olarak bu diyet, kilo vermeye yönelik olmasa da Jennifer Lopez'in diyetini uygulamak kilo vermenize yardımcı olabilir. Bunun nedeni çoğunlukla işlenmiş ve rafine gıdaları sınırlandırırken protein alımını vurgulamasıdır.
Yüksek proteinli diyetler iştahı ve vücut yağını azaltmaya yardımcı olur ve metabolizmanızı artırmanıza yardımcı olabilir. Örneğin; 25 erkekte yapılan bir araştırma, günlük enerjinin sırasıyla %50 ve %14'ünü proteinden sağlayan yüksek proteinli ve normal proteinli diyetlerin tokluk ve iştah düzenleyici hormonlar üzerindeki etkilerini karşılaştırdı.
Araştırmacılar, normal protein diyetine kıyasla yüksek proteinli diyetin iştah düzenleyici hormonları %116'ya kadar ve tokluk hissini %19'a kadar artırdığını buldular. Öte yandan, işlenmiş ve aşırı işlenmiş gıdaların yüksek alımı, artan obezite riski ile ilişkilidir. İşlenmiş gıdalar, minimum düzeyde işlenmiş gıdalara şeker, tuz ve yağ eklenmiş gıdalar olarak tanımlanır. Aşırı işlenmiş gıdalar, paketlenmiş ve önceden hazırlanmış dondurulmuş yemekler dahil olmak üzere çok bileşenli endüstriyel formülasyonlardır 15.977 yetişkini kapsayan bir çalışma, özellikle kadınlarda aşırı işlenmiş gıdaların daha fazla alımını aşırı kiloya sebep olduğunu tespit etti.
Kronik hastalık riskini azaltabilir
Jennifer Lopez'in diyeti, kanser, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar (BOH) ile ilgili inflamatuar belirteçleri azaltabilir. Araştırmalar, sebzelere, özellikle yeşil yapraklı sebzelere, tam tahıllı tahıllara , meyvelere, balıklara ve zeytinyağına öncelik veren ve aşırı işlenmiş gıdalardan kaçınan beslenme düzenlerinin, artan BOH riskine bağlı inflamasyonu azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Buna karşılık, aşırı işlenmiş gıdaların yüksek miktarda alınması yüksek tansiyon, obezite ve kanser riskini artırabilir.
Potansiyel dezavantajlar
Jennifer Lopez'in diyetini uygulamak bazı sağlık yararları sağlasa da, dezavantajları da vardır. Birincisi, diyet öncelikle organik gıdalara dayandığından, bütçeniz varsa pahalı ve takip etmesi zor olabilir.
İkincisi, işlenmiş gıdaları ortadan kaldırmak, bu ürünleri tercih edenler için kolaylıkları veya lezzetleri nedeniyle bir zorluk teşkil edebilir. Üçüncüsü, birçok işlenmiş gıda besin açısından zayıf olsa da, yüksek besin kalitesine sahip birçok işlenmiş ürün de vardır. Bu diyet her iki seçeneği de ortadan kaldırır.
Son olarak, diyet işlenmiş gıdaları kısıtlarken, yüksek oranda işlenmiş olsalar bile yapay tatlandırıcılara ve şekersiz gıdalara izin vermektedir. Bu, hangi ürünlere izin verildiğini ve hangilerinin verilmediğini belirlemeyi kafa karıştırıcı veya belirsiz hale getirebilir.
Egzersiz yapmak
Jennifer Lopez, "temiz" bir beslenme düzeni izlemenin yanı sıra, sağlıklı yaşam tarzının bir parçası olarak rutin olarak egzersiz yapıyor ve diyeti, antrenman seanslarını beslemeyi amaçlıyor. J.Lo, yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman (HIIT), kardiyo dolu dans seansları, halter, kickboks ve devre antrenmanı içeren çeşitli bir fitness rutini izler. Sanatçı genellikle haftada dört veya beş kez yaklaşık bir saat çalışır.
DENEMELİ MİSİN?
Jennifer Lopez'in diyeti dengelidir ve besin açısından zengin ve sağlıklı gıdaların alımını teşvik eder. Tüm gıda gruplarından gıdaları içerir ve genellikle şeker, sodyum ve yağ oranı yüksek işlenmiş gıdaları sınırlar. Ek olarak, diyet %100 kısıtlayıcı değildir, çünkü haftada bir gün kaçamağa izin verir, bu da muhtemelen uzun vadede daha sürdürülebilir hale getirir.
Ve J.Lo'nun diyeti, sağlıklı bir beslenme modeli için 2015 Diyet Yönergeleri ile uyumlu olduğundan, iyileştirilmiş diyet kalitesi, daha yüksek makro ve mikro besin alımı ve daha düşük obezite ve kronik hastalık riski ile ilişkilendirilebilir. Bu nedenle Jennifer Lopez'in diyetini denemek, önleyici bir beslenme şekli olarak işe yarayabilir.