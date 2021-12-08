50 yaşında 20’lerinde bir vücut! İşte Jennifer Lopez’in gençlik sırrı olan diyet

Jennifer Lopez, uzun zamandır doğru bir egzersiz ve yeme düzenine sahip olması sayesinde vücudunu oldukça genç ve güçlü tutmayı başarıyor. Bunun için öncelikle yaşamınızı değiştirmeyi öneriyor. İşte Jennifer Lopez'in "temiz beslenme" listesi ve günlük yaşam rutini...

Sebzeler: Lahana ve ıspanak gibi yapraklı yeşillikler ve brokoli ve karnabahar gibi turpgillerden sebzeler

Balık: Esas olarak somon ve levrek gibi omega-3 yağ asidi bakımından zengin balıklar

Tatlılar ve şekerler kaçınılması gereken yiyecekler listesine dahil edilmese de, Jennifer Lopez'in diyeti bunları düzenli olarak içermez. Bunun yerine, canı tatlı çektiğinde şekersiz ürünlere güveniyor. Bununla birlikte, diyet %100 kısıtlayıcı olmadığı için, arada bir, ölçülü olarak bir kurabiye veya dondurmadan hoşlanır.

Gluten içeren yiyecekler: Ekmek, makarna ve diğer gluten açısından zengin yiyecekler (Bu, diyetin birincil yaklaşımı olmasa da, J.Lo bu yiyeceklerden kaçınıyor gibi görünüyor.)

Bazı sebzeler: Çoğunlukla daha yüksek miktarlarda doğal olarak oluşan şekerler içeren havuç ve tatlı mısır

İşlenmiş gıdalar: İşlenmiş etler , sosis veya salam gibi hızlı yiyecek, cips, kahvaltı gevrekleri ve snack bar

POTANSİYEL FAYDALAR

Kilo Kaybına Yardımcı Olabilir

Tam olarak bu diyet, kilo vermeye yönelik olmasa da Jennifer Lopez'in diyetini uygulamak kilo vermenize yardımcı olabilir. Bunun nedeni çoğunlukla işlenmiş ve rafine gıdaları sınırlandırırken protein alımını vurgulamasıdır.

Yüksek proteinli diyetler iştahı ve vücut yağını azaltmaya yardımcı olur ve metabolizmanızı artırmanıza yardımcı olabilir. Örneğin; 25 erkekte yapılan bir araştırma, günlük enerjinin sırasıyla %50 ve %14'ünü proteinden sağlayan yüksek proteinli ve normal proteinli diyetlerin tokluk ve iştah düzenleyici hormonlar üzerindeki etkilerini karşılaştırdı.

Araştırmacılar, normal protein diyetine kıyasla yüksek proteinli diyetin iştah düzenleyici hormonları %116'ya kadar ve tokluk hissini %19'a kadar artırdığını buldular. Öte yandan, işlenmiş ve aşırı işlenmiş gıdaların yüksek alımı, artan obezite riski ile ilişkilidir. İşlenmiş gıdalar, minimum düzeyde işlenmiş gıdalara şeker, tuz ve yağ eklenmiş gıdalar olarak tanımlanır. Aşırı işlenmiş gıdalar, paketlenmiş ve önceden hazırlanmış dondurulmuş yemekler dahil olmak üzere çok bileşenli endüstriyel formülasyonlardır 15.977 yetişkini kapsayan bir çalışma, özellikle kadınlarda aşırı işlenmiş gıdaların daha fazla alımını aşırı kiloya sebep olduğunu tespit etti.

Kronik hastalık riskini azaltabilir

Jennifer Lopez'in diyeti, kanser, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar (BOH) ile ilgili inflamatuar belirteçleri azaltabilir. Araştırmalar, sebzelere, özellikle yeşil yapraklı sebzelere, tam tahıllı tahıllara , meyvelere, balıklara ve zeytinyağına öncelik veren ve aşırı işlenmiş gıdalardan kaçınan beslenme düzenlerinin, artan BOH riskine bağlı inflamasyonu azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Buna karşılık, aşırı işlenmiş gıdaların yüksek miktarda alınması yüksek tansiyon, obezite ve kanser riskini artırabilir.