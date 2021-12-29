70 kilo veren antrenörden altın değerinde ipuçları

Joe, şu an bir kişisel antrenör olarak çalışıyor ve insanların yaşamında daha sağlıklı bir hayat tarzı, fit bir vücut ve mutlu bir yaşamın sırrını sunuyor. Peki bu antrenörün kendine özgü olan ipuçları neler? Aslında hepimizin farkında olmadan yaptığı tüm bu alışkanlıkları birkaç ufak adımda hayatınızdan çıkarmanızı öneriyor. İşte o alışkanlıklar…

Rafine şekerli meyve suyu, şekerli çay veya asitli içecekleri tüketmek, basit gibi görünse de aslında büyük bir kalori deposudur. Tek alışkanlığınız bile olsa üç ayda 22 kilograma kadar kaybetmenizi sağlayacak olan bu alışkanlığı terk etme hali, fit bir vücut için ihtiyacınız olan büyük bir kalori açığı oluşturabilir.

İş saatleri içerisinde kısa sürede ulaşılan yemekler, her ne kadar cazip gelse de yeterince sağlıklı olmadıkları gerçeğini de kabul etmek gerek. Bu nedenle olması gerekenden çok daha fazla kalori ve sağlıksız besin içerikleriyle karşılaşmak da muhtemel. Bu nedenle bu noktada ev yapımı bir öğün hazırlamak, aslında aldığınız tüm kalorileri en sağlıklı hale dönüştürmenizi sağlayabilir. Böylece sert diyetler yerine ufak bir öğle yemeği değişikliği ile vücudunuzda istediğiniz etkiyi yakalayabilirsiniz.

YEMEK PİŞİRMEYİ ÖĞRENMEYE ADIM ATIN

Yemek pişirmek, yalnızca angarya bir görev olarak görülmesinin dışında keyifli bir rutin haline geldiğinde aynı zamanda kendiniz için lezzetli öğünler hazırlamanıza da olanak tanır. Bu nedenle çevrenizden edindiğiniz tarifler, internetten ipuçları veya bir şeften alacağınız ufak dersler, hem sağlıklı hem de lezzetli öğünlerle dolu bir hayata adım atmayı sağlayabilir. Böylece alacağınız kalori oranını da düzenleyerek istediğiniz vücuda sahip olabilirsiniz.

DOĞAL GIDALARI TERCİH EDİN

Seçiminizi yaparken damak tadınızın doğal gıdalarla canlanmasına izin vermek önemlidir. Böylece sağlıklı bir gıda alımını destekleyerek taze ürünleri seçmek, hem daha lezzetli yemekler yapabilmenizi hem de kalori alımınızı daha sağlıklı seçeneklerden yana kullanmanızı sağlar.