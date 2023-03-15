70’lerde bile 30’lardaki enerjinin sırrı! Uzmanlar formülü verdi: Genç kalmanın 8 adımı!

Dr. Jeff, "genç kalmak için neler yapılabilir?" sorusuna verilen cevabın aslında net olduğunu belirtiyor. Yaşlanmanın engellenemeyen doğal bir süreç olduğunu anlatan Jeff, buna rağmen bazı değişikler yaparak erken yaşlanmayı engelleme şansının artırabileceğini belirtiyor. Yaşlanma belirtilerini en aza indirecek o formüller…

SİGARAYI BIRAKIN

Sigara içmek, vücut için yapılabilecek en zararlı şeylerden biri. Kanser riskini artırmaktan akciğerlerin çürümesine kadar vücudu olumsuz yönden etkileyen birçok soruna neden oluyor. Üstelik sigara, vücuttaki C vitaminini azaltarak kolajenin parçalanmasına ve kırışık oluşumuna yol açıyor. Sigara içmek ayrıca cildi kurutur ve sigara içenlere kuru, donuk bir cilt verir.

TÜKETTİĞİNİZ YAĞDA DEĞİŞİM YAPIN

Tereyağı, sade yağ gibi hayvansal kaynaklı doymuş yağ oranı yüksek yağları azaltmak, doku hasarına neden olan biyolojik sürecin de yavaşlamasını sağlıyor. Omega-3 yağ kaynaklarının tüketimini artırmak, gözle görülür yaşlanma belirtilerini de azaltır. Bunun için balık, kuruyemiş ve keten tohumu gibi tohumlardan zengin bir beslenme sistemi oluşturabilirsiniz.