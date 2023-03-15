70’lerde bile 30’lardaki enerjinin sırrı! Uzmanlar formülü verdi: Genç kalmanın 8 adımı!

Dr. Jeff, "genç kalmak için neler yapılabilir?" sorusuna verilen cevabın aslında net olduğunu belirtiyor. Yaşlanmanın engellenemeyen doğal bir süreç olduğunu anlatan Jeff, buna rağmen bazı değişikler yaparak erken yaşlanmayı engelleme şansının artırabileceğini belirtiyor. Yaşlanma belirtilerini en aza indirecek o formüller…
SİGARAYI BIRAKIN
Sigara içmek, vücut için yapılabilecek en zararlı şeylerden biri. Kanser riskini artırmaktan akciğerlerin çürümesine kadar vücudu olumsuz yönden etkileyen birçok soruna neden oluyor. Üstelik sigara, vücuttaki C vitaminini azaltarak kolajenin parçalanmasına ve kırışık oluşumuna yol açıyor. Sigara içmek ayrıca cildi kurutur ve sigara içenlere kuru, donuk bir cilt verir.
TÜKETTİĞİNİZ YAĞDA DEĞİŞİM YAPIN
Tereyağı, sade yağ gibi hayvansal kaynaklı doymuş yağ oranı yüksek yağları azaltmak, doku hasarına neden olan biyolojik sürecin de yavaşlamasını sağlıyor. Omega-3 yağ kaynaklarının tüketimini artırmak, gözle görülür yaşlanma belirtilerini de azaltır. Bunun için balık, kuruyemiş ve keten tohumu gibi tohumlardan zengin bir beslenme sistemi oluşturabilirsiniz.
EGZERSİZ
Formda kalmanın en iyi yolu olan egzersiz; kalp fonksiyonunu iyileştirir, kan basıncını düşürür ve hücre döngüsünü, metabolizmayı, hormon üretimini ve endorfin salınımını iyileştirir. Ayrıca bağırsak sağlığını sürdürmesi, kanser riskini azaltması gibi faktörler de refah seviyesi yüksek bir yaşlılık döneminin de önemini açar.
BEYNİ MUTLULUĞA AYARLAYIN
Beyninizi sürekli çalıştırmanız gereken kaslar gibi düşünebilirsiniz. Bu çalışma için sosyal olmak ve stresten kaçınmak en doğru iki adım. Farkındalık teknikleri uygulayın ve kendinize biraz baş ve beyin alanı sağlamak için mümkün olan her yerde ve zamanda cihazları, telefonları ve tabletleri kaldırın.
UYKU
Geceleri sadece birkaç saatlik uykuyla var olabileceğini düşünenler, daha uzun vadede büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirler. En az yedi saat uyumayı hedeflemek, yatmadan önce bir saat önce iletişim araçlarını kapatmak, sandığınızdan çok daha konforlu ve dinlenmiş bir hayat yaşamınızı sağlıyor.
DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİN
Hormonlar, vitamin, mineral gibi besin değerleri ve organlar yaşla birlikte değişime uğrar. Bu nedenle tüm bu değişikliklerin düzenli kontrolünü sağlamak, buna uygun bir yaşam stili oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle kemik ve kas kütlesini korumak, günlük yaşamınızı idame ettirmek için sağlıklı bir yaşamı devam ettirmenin en iyi yöntemi. Çalışmalar, daha yüksek düzeyde protein tüketen yaşlı yetişkinlerin, giyinme, yataktan kalkma, merdiven çıkma ve bağımsız kalma gibi "işlevlerini" kaybetme olasılıklarının daha düşük olduğunu gösteriyor.
KALORİ AZALTIN
Kalori alım miktarını azaltmak, şeker hastalığı, tıkalı damrlar, kalp krizi ve felç dahil olmak üzere yaşlanmayla ilişkili hastalık ve durumların gelişme riski üzerinde dikkate değer bir etkiye sahip olabilir ve ayrıca yaşamınızı uzatabilir. Kalori alımını azaltanlar için en iyi diyet, zeytinyağı, sebzeler, kepekli tahıllar, balık ve meyve açısından zengin bir beslenme sistemidir.
HORMON DENGESİNE DİKKAT!
Hormonlar, vücut döngülerinin en önemli kaynaklarından biri. Belirli bir düzeni sağlayan bu salgılar, yaş ilerledikçe değerlerinde değişim ortaya çıkabilir. Fakat bu noktada karşılaşabileceğiniz olumsuzluklara karşı farkında olmak, bu durumdan en az düzeyde etkilenerek rahat bir hayat yaşamanızı mümkün kılıyor.