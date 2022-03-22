A kan grubuna sahip olanlar dikkat! Kesinlikle bu besini tüketmemelisiniz

D'Adamo, yediğiniz gıdaların kan grubunuzla kimyasal olarak reaksiyona girdiğini iddia ediyor. Kan grubunuza göre hazırlanmış bir diyet yaptığınızda, vücudunuz yiyecekleri daha verimli bir şekilde sindireceğini belirten D'Adamo, daha iyi sonuçlar alacağınızı belirtiyor. Kilo vermenin yanı sıra bu diyeti yaptığınızda, daha fazla enerjiniz olacağı ve hastalıklara karşı daha iyi bir önleme mekanizması geliştireceğiniz belirtiliyor.
HANGİ KAN GRUBU NE TÜKETMELİ?
O tipi kan: Yağsız et, kümes hayvanları, balık ve sebzelerden oluşan yüksek proteinli bir beslenmenin yanı sıra tahıl, fasulye ve süt ürünleri gibi daha hafif gıdaların da beslenmelerine dahil edilmesi gerektiği belirtiliyor.
A Tipi kan: Meyve ve sebzeler, fasulye ve baklagiller ve tam tahıllara dayalı et oranı düşük bir diyetin daha iyi olduğu iddia ediliyor. İdeal olarak, organik ve taze besin tüketiminin daha iyi olduğu, çünkü A tipi kana sahip kişilerin hassas bir bağışıklık sistemine sahip olduğunu belirtiliyor
B tipi kan: Mısır, buğday, karabuğday, mercimek, domates, yer fıstığı ve susamdan kaçının. D'Adamo, tavuğun da sorunlu olduğunu söylüyor. Yeşil sebzeler, yumurtalar, bazı etler ve az yağlı süt ürünleri yemeyi teşvik ediyor.
AB tipi kan: Tüketilebilecek yiyecekler arasında tofu, deniz ürünleri, süt ürünleri ve yeşil sebzeler bulunur. AB tipi kanı olan kişilerin mide asidinin düşük olma eğiliminde olduğunu söylüyor. Bu nedenle kafein, alkol ve tütsülenmiş veya kurutulmuş etlerden kaçının.
NE KADAR ÇABA GÖSTERİLMELİ?
Kan grubunuzu henüz bilmiyorsanız, bunu bulmanız gerekir. Sonuçlar tam olarak ne yapmanız gerektiğini belirleyecektir. Fakat kan grubuna bağlı olarak yiyecekleri tercih etmek, sizin için fazla kısıtlama gerektiren bir sürece dönüşebilir. Alışveriş listenizi ve dışarıda yemek yerken de tercihlerinizi buna göre yapmanız gerekecektir.
Egzersiz konusunda D'Adamo'nun bazı önerileri bulunuyor. Örneğin; A kan grubu için yoga veya tai-chai gibi uygunken 0 kan grubu için günde bir saate kadar koşu veya bisiklete binme gibi kuvvet gerektiren aerobik egzersizlerinin yapılması gerektiği belirtiliyor.
NE KADAR İŞE YARIYOR?
Yapılan çalışmalardan biri sonucunda, A tipi diyet yiyen yetişkinlerin sağlık göstergelerinde iyileşme gösterdiğini buldu, ancak bu sadece A tipi kan grubuna sahip olanlarda değil, herkeste meydana geldi. 2013 yılında, büyük bir inceleme, kan grubu diyetlerinin faydalarını destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığı sonucuna vardı. Yine de kilo vermeniz muhtemeldir çünkü diyet çok kısıtlayıcı olabilir.
ÖZEL KOŞULLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUYOR MU?
Kan Grubu Diyeti, yalnızca kan grubunuza göre önerilerde bulunur. Bu nedenle, kronik bir durumunuz varsa (örneğin diyabet ), yüksek protein tüketmeniz söylenebilirken, diyabetli başka bir kişinin süt veya tavuktan kaçınması gerekebilir. Bu durum, diyabet tedavi planınızla çelişebilir. Amerikan Diyabet Derneği, günlük beslenmenize daha pratik bir yaklaşım önermektedir. Ayrıca belirli gıdalara odaklanmaya karşı uyarır. Çoğu durumda, büyük gıda gruplarının kesilmesini önermez.
Kan grubu diyeti ayrıca kalp hastalığı , yüksek tansiyon veya kolesterol gibi diğer durumları da ele almamaktadır. Gerekli herhangi bir kilo kaybının bu koşullar üzerinde olumlu bir etkisi olacağından emin olabilirsiniz. Ancak kan grubunuz ne olursa olsun, az yağlı ve az tuzlu bir diyet için uzmanlar tarafından yayınlanan aynı yönergeleri izlemelisiniz.
Ayrıca sağlıklı bir yaşam için herkes haftada 150 dakika aerobik egzersizi ve haftada en az 2 gün kuvvet antrenmanı hedeflemelidir.