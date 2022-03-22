A kan grubuna sahip olanlar dikkat! Kesinlikle bu besini tüketmemelisiniz

D'Adamo, yediğiniz gıdaların kan grubunuzla kimyasal olarak reaksiyona girdiğini iddia ediyor. Kan grubunuza göre hazırlanmış bir diyet yaptığınızda, vücudunuz yiyecekleri daha verimli bir şekilde sindireceğini belirten D'Adamo, daha iyi sonuçlar alacağınızı belirtiyor. Kilo vermenin yanı sıra bu diyeti yaptığınızda, daha fazla enerjiniz olacağı ve hastalıklara karşı daha iyi bir önleme mekanizması geliştireceğiniz belirtiliyor.

HANGİ KAN GRUBU NE TÜKETMELİ?

O tipi kan: Yağsız et, kümes hayvanları, balık ve sebzelerden oluşan yüksek proteinli bir beslenmenin yanı sıra tahıl, fasulye ve süt ürünleri gibi daha hafif gıdaların da beslenmelerine dahil edilmesi gerektiği belirtiliyor.

A Tipi kan: Meyve ve sebzeler, fasulye ve baklagiller ve tam tahıllara dayalı et oranı düşük bir diyetin daha iyi olduğu iddia ediliyor. İdeal olarak, organik ve taze besin tüketiminin daha iyi olduğu, çünkü A tipi kana sahip kişilerin hassas bir bağışıklık sistemine sahip olduğunu belirtiliyor

B tipi kan: Mısır, buğday, karabuğday, mercimek, domates, yer fıstığı ve susamdan kaçının. D'Adamo, tavuğun da sorunlu olduğunu söylüyor. Yeşil sebzeler, yumurtalar, bazı etler ve az yağlı süt ürünleri yemeyi teşvik ediyor.

AB tipi kan: Tüketilebilecek yiyecekler arasında tofu, deniz ürünleri, süt ürünleri ve yeşil sebzeler bulunur. AB tipi kanı olan kişilerin mide asidinin düşük olma eğiliminde olduğunu söylüyor. Bu nedenle kafein, alkol ve tütsülenmiş veya kurutulmuş etlerden kaçının.