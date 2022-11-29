Araştırma sonuçları şaşırttı: Hızla kilo verenlerin ortak özellikleri! Bunları yaparsanız zayıflamamanız imkansız…

The National Weight Control Registry adlı bir araştırma kuruluşu, önemli miktarda kilo vermiş ve bunu uzun bir süre boyunca sürdürmüş kişileri takip etti. Veritabanında 10.000'den fazla kişi ortalama olarak 30 kilo verdi ve 5,5 yıl boyunca kilolarını korudu. Oldukça etkileyici bu sonuçlar, aslında yaygın olarak bilinen kilo verme alışkanlıklarına işaret ediyordu. Yine de katılımcıların genel değerleri şu şekildeydi;

Siz de dahil olmak üzere her birey benzersizdir. Ancak, araştırmanın bulgularının işe yaradığını ortaya koyduğu, en çok zayıflayanların uyguladığı yedi kilo verme alışkanlığını takip ederseniz, kilo verme şansınız çok daha yüksek olabilir.

GÜNDE ÜÇ ANA VE İKİ ARA ÖĞÜN YEMEK

Araştırmacılar katılımcıların günde üç ana ve iki ara öğün yeme eğilimindedir. Bu da onları aşırı yemekten korur. Bu durum her ne kadar mantığa aykırı gibi görünse de günde daha az öğün yemek yiyen kişilerin neden fazla kilolu olduğunu açıklar. Günün içerisine beş yemek serpiştirmek, aşırı yeme krizlerine neden olacak atakları da azaltmada etkili bir yöntemdir.

Bu öğünlerde de akıllı tercihler yaparak tabağınızı sebze ve meyveler gibi besleyici değeri yüksek, düşük kalorili yiyeceklerle doldurun. Açlığınızı kontrol altında tutmak için yoğurt ve dil peyniri gibi biraz protein de ekleyebilirsiniz. Bilim bu tip bir beslenme modelinin kilo vermede etkili olacağını söylüyor.