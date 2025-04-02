Bayram sonrası hızla eski formunuza dönün! 3 malzemeli detoks tarifi...

Ramazan Bayramı'nda zaman zaman hepimizin yemeiy fazla kaçırdığı anlar oluyor. Ancak bayramın bitişiyle kısa sürede eski formunuza dönmeniz mümkün. Eğer siz de bu süreçte şişkinlik hissediyorsanız ya da kendinizi daha zinde hissetmenin yollarını arıyorsanız bu tarifler tam size göre.

İDİL ÇİMRİN Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:47 PAYLAŞ ABONE OL

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün mevsiminde malzemelerle sağlıklı nefis lezzetler hazırlıyoruz. Hem şifalı, hem de lezzetli olan bu içecekleri denemenizi öneririm. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





MAYDANOZ SUYU

MALZEMELER

2 su bardağı su

1/2 demet maydanoz

1 adet limon

YAPILIŞI: Yarım demet maydanozu yıkıyoruz. Daha sonra 2-3 parçaya bölüyoruz. Mutfak robotundan geçiriyoruz. Daha sonra limonun suyunu sıkıyoruz. Mutfak robotunun içinden geçirdiğimiz maydanozları bardaklara koyuyoruz. Üzerine limon suyunu ekliyoruz. Bir su bardağı içme suyu ekliyoruz. Tekrar karıştırıp, içiyoruz. 2 su bardağı su1/2 demet maydanoz1 adet limonYarım demet maydanozu yıkıyoruz. Daha sonra 2-3 parçaya bölüyoruz. Mutfak robotundan geçiriyoruz. Daha sonra limonun suyunu sıkıyoruz. Mutfak robotunun içinden geçirdiğimiz maydanozları bardaklara koyuyoruz. Üzerine limon suyunu ekliyoruz. Bir su bardağı içme suyu ekliyoruz. Tekrar karıştırıp, içiyoruz.