Bir türlü erimeyen göbeği birkaç günde yok etmenin yöntemi! Çözümüne inanamayacaksınız...

Obezite, fazla kilo gibi etkenler, genellikle kilo alma ve sürecini de etkiler. Bu nedenle göbek oluşumuna diğer insanlara oranla daha yatkın olabilirsiniz. Fakat bu durum, ümidinizi kaybetmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Genetik olarak fazla kiloya yatkın olsanız bile, aslında bunun asıl belirleyeni beslenme sisteminiz ve hareketlilik oranınızdır. Bu nedenle doğru bir beslenme sistemi ve egzersiz programı ile her zaman istediğiniz gibi bir vücuda sahip olabilirsiniz.

Hareketsiz bir yaşam, kalorilerin vücutta birikiminin de ana nedeni. Fazla olarak alınan her kalori, vücudunuzdaki yağ dokusuna bir yenisini ekler. Bu nedenle ne kadar beslenme sisteminizi değiştirseniz de hareketsiz bir yaşam, bedeninizde istenmeyen fazlalıklarla birlikte sağlık sorunlarına da neden olabilir. Fakat özellikle bir bölgedeki yağların ortadan kalkmasını istiyorsanız öncelikle tüm vücuttaki yağ dengesini dikkate alarak kardiyo gibi kalp atışını hızlandıran bir egzersiz yapmanız öneriliyor. Ardından şınav veya mekik gibi belli kas gruplarını çalıştıran egzersizlerle bir araya getirdiğinizde karın kaslarınızı görmeye başlamanız için hiçbir engel kalmıyor!

ŞİŞKİNLİK Mİ YAĞ MI?

Gastrointestinal sorunlar sizi şişkin hissetmenize neden olabilir. İrritabl bağırsak sendromunuz, Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD), Peptik Ülser Hastalığınız, laktoz intoleransınız varsa veya her zaman kabız hissediyorsanız, her zaman şişkin hissedeceksiniz. Bu durum sizin için hiç bitmeyen bir göbek sorunuymuş gibi gelse de rahatsızlığınıza uygun bir yaşam stilini benimseyerek dümdüz bir karna sahip olmanızın da önünü açabilirsiniz.

Bunu düzeltmek için diyetinize meyve, fasulye ve sebze gibi çok fazla lif ekleyin ve şeker ve nişastadan uzak durun.